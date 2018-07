Por estas horas, la salud de Cristian Álvarez presenta un cuadro frágil por el síndrome de abstinencia que atraviesa. Internado en el hospital penitenciario, el cantante pasa sus primeros días de detención.

En medio de la incertidumbre por cómo seguirá la salud del cantante, Day Rose, quien fuese corista de las dos bandas en las que el cantante fue líder, Viejas Locas e Intoxicados, publicó un sentido mensaje de apoyo para Pity en Facebook.

"El vacío que siento es grande. El desconcierto, la tristeza, la soledad, el fracaso que siento es grande...si el fracaso...porque para todas aquellas personas que dicen que nunca nadie lo ayudó, que nunca nadie lo cuidó, les digo en primera persona que eso no es cierto, yo dediqué mi vida a hacer lo mejor que pude por y para él, su familia y sus amigos de siempre, de verdad, también.

Pero muchas veces sentí que nada alcanzaba, ahora siento que nada alcanza.

Si supieran lo difícil que es sufrir día a día con él, si supieran lo difícil que es su vida, si supieran tantas cosas...

Me entristecen los medios que hablan por hablar, me entristecen los productores y managers que ahora hablan teniéndole lástima pero que no tuvieron lástima cuando vieron que con él podían hacer plata, los supuestos amigos, las supuestas ex novias, la gente que busca hacer de esto un minuto de fama...

Y no voy a emitir palabras sobre lo que sucedió, porque no hablo de lo que no sé y porque es un tema demasiado delicado que está en manos de la justicia.

Sólo voy a decir que si conocieran un 10% de lo que él es, hoy no estarían opinando con la maldad que opinan, ni tampoco se creerían que come hongos, ni que toma agua del inodoro...

Cristian fue, es y va a ser siempre parte de mi vida, con nuestras diferencias, con nuestras similitudes, con el amor-odio que nos caracteriza, con las idas y vueltas, en las buenas y en las malas.

Y que cada uno se mire su ombligo, sino, empiecen a ayudar a todo aquel que lo necesite, antes de que sea tarde, antes de que salga en televisión, antes de que sea el personaje del morbo social.

Daiana es oriunda de Concordia y hace algunos años se dedica a la música. También redacta columnas en una revista, produce eventos artísticos al nivel de Lollapalooza y Cosquín rock. En su escrito, le pega a los medios por el trato de la noticia y desnuda los aspectos más sensibles del vocalista.

Para graficar, la corista también decidió subir un fragmento de un chat en el que Álvarez le pregunta si había llegado bien a su casa.