Las tendencias que profundizó el COVID

Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) a raíz de la pandemia, los niveles de lectura crecieron en todo el país. Cada vez más personas leen nuevos libros, los comparten y los debaten en redes sociales. Incluso el boom del 2020 fue la presentación y lectura de nuevos títulos en Instagram o Youtube. La lista de famosos, políticos y futbolistas que se muestran leyendo es más que interesante.

El más buscado: Más crianza menos terapia

Luciano Lutereau es psicoanalista, Doctor en Filosofía y Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde trabaja como docente e investigador en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Filosofía y Letras. También es Magister en Psicoanálisis y especialista en Psicología Clínica por la misma universidad. A su vez, es docente en la Universidad de Cs. Empresariales y Sociales (UCES) donde coordina la Licenciatura en Filosofía. En su libro "Más crianza, menos terapia" afirma que "en la actualidad, quienes atravesamos la paternidad padecemos el ideal de ser “buenos padres” de manera aplastante. Queremos que nuestros hijos sean felices todo el tiempo, que no sufran, que no se angustien, que no vivan ningún conflicto. Pero es gracias a esa posibilidad, a esos momentos de crisis, que los vínculos –y las personas– crecen".

Este libro fue uno de los más buscados y solicitados desde el inicio de la pandemia. Aquí el lector y lectora, no encontrará recetas e instructivos, sino consejos, descripciones de situaciones concretas y comunes, junto con reflexiones y perspectivas para transitar los momentos naturales de cualquier crianza: el destete, el “no me come”, los porqué, los caprichos, los berrinches, la dificultad para dormir, los miedos, el control de esfínteres, y más.

Sobre crianza y cuidados: los primeros 1000 días de tu hijo

Luisina Troncoso es docente de la carrera de Puericultura (donde se aborda el desarrollo bio-psico-social de cada niño desde el embarazo), Diplomada en nutrición materno-infantil, Doula y asesora, transmite diferentes diferentes testimonios y consejos sobre lactancia, recetas saludables, consejos para elegir alimentos como también sobre cosmética natural. Su libro "Los primeros 1000 días de tu hijo" tuvo su pico más alto en búsquedas y compra, durante agosto y septiembre de 2020.

Los primeros 1000 días (270 de gestación, 365 del primer año de vida y 365 del segundo) son un período de rápido desarrollo: a medida que el cuerpo y los órganos crecen, se desarrolla el cerebro, el sistema digestivo y el sistema inmune. Teniendo en cuenta esta ventana crítica de oportunidad para construir una vida larga y saludable, las decisiones que tomamos durante este período son determinantes. Pero ante la abundancia de información que tenemos hoy, ¿cómo sabemos cuáles son las decisiones más saludables?

Adolescencia: Sexo ATR para educación sexual responsable

Cecilia Ce. es Licenciada en psicología y se especializa en sexología. Su libro "Sexo ATR" fue tendencia en 2020, por las herramientas que brinda para una educación sexual responsable y sobre todo en momentos de virtualidad, citas online, y sexdating.

Sexo ATR propone algo muy fácil y personal: conocer cada parte fundamental de nuestro cuerpo, aprender a respetarnos y sobre todo a cuidarnos. En palabras de Cecilia Ce “la propuesta es que cada uno haga un recorrido de autodescubrimiento y reafirmación, para disfrutar de la sexualidad en libertad. Por eso este es el libro sobre sexo que todos siempre ansiamos tener”.

Para adultos, padres y madres:

Seguido de Sexo ATR, Cecilia Ce. profundiza en "Carnaval toda la vida". Un libro pensado para adultos que quieren recuperar la autoestima y empoderamiento. Vivir otra intimidad, aprenderse acompañados y vivir experiencias placenteras. En su prólogo menciona: "¿cómo funcionan la autoestima y las exigencias en la cama? ¿De qué creencias y pensamientos sobre la sexualidad partimos? ¿De dónde salen tantos mitos sobre la sexualidad que nos alejan del placer y generan ansiedades? ¿Qué sabemos sobre el orgasmo, sobre cuál es la mejor manera de vinculearnos, del sexo de a muchos, del sexo en las embarazadas, del sexo posparto y de posiciones que nos ayuden a ampliar el goce?"

