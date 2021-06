Durante este período en que la humanidad viene enfrentando al coronavirus aparecieron varios tipos de vacunas fabricadas por distintos laboratorios, pero en algunos casos, se pudo apreciar ciertas reacciones que el cuerpo tuvo tras la aplicación de las misma.

En esta ocasión, se llevaron a cabo diversos estudios en naciones como Francia, Estados Unidos o Israel en donde se vacunaron a a personas con dosis de Pfizer y Moderna, tras las cuales se obtuvieron resultados que llaman la atención.

Es que las autoridades sanitarias de estos países reportaron casos muy inusuales de problemas cardíacos en adolescentes y jóvenes adultos vacunados contra el virus, sin que se haya establecido de momento un vínculo con la vacunación.

Se trata de casos de miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, que les ocurrieron a personas que recibieron una vacuna de ARN mensajero como las desarrolladas por Pfizer/BioNTech o Moderna, según registraron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Aunque es importante señalar que hasta el momento no se ha demostrado un vínculo entre la enfermedad desarrollada con las inyecciones aplicadas.

La mayoría de los casos “parecen ser benignos”, explicaron y aseguraron que se realiza un seguimiento a la situación, de hecho, fueron “relativamente pocos” casos, según los CDC, que no detallaron ni los nombres ni las edades exactas de las personas afectadas. Los episodios ocurrieron principalmente en “adolescentes y jóvenes adultos”, en los cuatro días siguientes a la inyección. Estas miocarditis, que ocurrieron con más frecuencia “tras la segunda dosis”, afectaron más a los hombres que a las mujeres, según los estudios relevados.

En tanto, la vacuna se administró a más de 5 millones de personas en Israel y el número de casos de coronavirus cayó bruscamente gracias a esta campaña intensiva de vacunación, que busca ser ampliada a jóvenes de 12 a 16 años, como ya lo autorizó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Israel llevó a cabo una gran campaña de vacunación contra el Covid (Twitter).

En Israel, según un estudio realizado por funcionarios de salud locales, se identificaron 275 casos de miocarditis entre diciembre de 2020, cuando comenzó la campaña de vacunación, y mayo de 2021, incluidos 148 casos dentro del primer mes después de la vacunación. De estos, 27 casos ocurrieron después de la primera dosis y 121, después de la segunda dosis.

Con relación a esta enfermedad, el doctor Mario Boskis (MN 74002), cardiólogo y miembro Titular de la Sociedad Argentina de Cardiología (MTSAC), explicó que la miocarditis es una afección relacionada al coronavirus que genera daño en el corazón, y se ha visto con más frecuencia que llegó en un 5% a pacientes pos COVID.

El 95 por ciento de los casos de miocarditis encontrados fueron leves (Imagen ilustrativa).

“De los 5 millones de vacunados en el estudio, solo hay 275 casos de miocarditis y el 95% fueron leves. En la ecuación riesgo-beneficio, sería mayor el beneficio de vacunarse para evitar la miocarditis que el riesgo potencial en jóvenes que la vacuna de COVID le genere en el corazón. Tanto la Unión Europea como los CDC de EEUU recomiendan que se continúe la vacunación. Igualmente hay que seguir investigando con más estudios clínicos de farmacovigilancia”, indicó el experto.

“En este momento, todavía no hay indicios de que los casos se deban a la vacuna”, dijo Pfizer en un comunicado. La miocarditis a menudo es causada por infecciones virales y se reportaron infecciones por COVID que han causado la afección, indicó la farmacéutica estadounidense. BioNTech dijo que se han administrado más de 300 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 todo el mundo y que el “perfil de riesgo-beneficio” de la vacuna sigue siendo positivo.

“Se está realizando una evaluación cuidadosa de los informes, que no se ha concluido. Los eventos adversos, incluidas la miocarditis y la pericarditis, están siendo analizados de manera regular y exhaustiva por las empresas y las autoridades reguladoras. La mayoría de los casos se produjo en hombres jóvenes, especialmente aquellos entre 16 y 19 años. En la mayor parte de ellos, los pacientes estuvieron hospitalizados por cuatro días o menos, y el 95% de los casos se calificó como leve, sostuvo el ministerio”, indicó la compañía.

¿Qué es la miocarditis?

Se trata de una inflamación del miocardio que se da cuando el corazón se inflama, no puede bombear tan eficazmente debido a la hinchazón y al daño sufrido por sus células. El músculo cardíaco puede dañarse aún más si el sistema inmunitario envía anticuerpos para tratar de combatir la causa de la inflamación. A veces estos anticuerpos atacan en cambio los tejidos del corazón. Si se dañan demasiadas células del músculo cardíaco, éste se debilita. En algunos casos, este proceso es muy rápido y da lugar a una insuficiencia cardíaca o incluso una muerte súbita.

Más comúnmente, el corazón trata de regenerarse por sí solo ya que el músculo cardíaco se regenera cambiando las células dañadas o muertas del músculo cardíaco en tejido cicatricial. El tejido cicatricial no es como el tejido muscular cardíaco porque no se contrae y no puede contribuir a la acción de bombeo del corazón. Si se forma suficiente tejido cicatricial en el corazón, puede dar lugar a una insuficiencia cardíaca congestiva o una cardiomiopatía dilatada.

Miocarditis: ¿Cuál es la causa?

La miocarditis es una enfermedad poco común ya que la inflamación del músculo cardíaco puede ser causada por:

1) Una infección vírica, bacteriana o fúngica.

2) La fiebre reumática, que puede producirse si los anticuerpos que el organismo envía para combatir una infección estreptocócica atacan en cambio los tejidos de las articulaciones y el corazón.

3) La intoxicación medicamentosa o química.

4) Las enfermedades del tejido conectivo, tal como el lupus o la artritis reumatoide.

Síntomas de la miocarditis

La persona puede tener fiebre, dolor en el pecho y cansancio extremo, como si tuviera un catarro fuerte o una gripe, en tanto, algunas personas tienen un ritmo cardíaco irregular (arritmia) o dificultad para respirar.

Típicamente, un caso leve de miocarditis desaparecerá sin dejar un daño permanente. Los casos graves podrían no diagnosticarse hasta que la persona no tenga síntomas de insuficiencia cardíaca. Incluso los casos graves pueden desaparecer sin aviso, pero estos casos graves típicamente producen daños permanentes e irreversibles en el músculo cardíaco.

Miocarditis: ¿Cómo se la diagnostica?

La miocarditis es difícil de diagnosticar porque puede parecerse a muchas otras enfermedades, ya que el médico podría sospechar que alguien tiene miocarditis si sus síntomas aparecieron dentro de los 6 meses siguientes de haber sufrido una infección. Pueden usarse varias pruebas diferentes para confirmar el diagnóstico:

1) Con un estetoscopio, los médicos pueden tratar de detectar un ritmo cardíaco rápido (taquicardia).

2) Los análisis de sangre permiten detectar una infección reciente o signos de inflamación en el organismo.

Diferencias entre un corazón sano y otro con miocarditis (Imagen ilustrativa).

3) Una radiografía de tórax puede mostrar a los médicos si hay una acumulación de líquido en los pulmones (lo que se denomina «edema pulmonar»). Éste es uno de los signos de insuficiencia cardíaca.

4) La electrocardiografía (ECG) permite saber más sobre el ritmo cardíaco y el tamaño y funcionamiento de las cavidades del corazón.

5) La ecocardiografía permite ver el movimiento de la pared del corazón y el tamaño general del corazón.

6) Puede extraerse una pequeña muestra del músculo cardíaco empleando un dispositivo especial denominado «biótomo». Este procedimiento se denomina biopsia endomiocárdica. La muestra extraída puede analizarse para detectar la presencia de una infección.

Tratamiento de la miocarditis

La miocarditis se trata con analgésicos y antiinflamatorios y si la miocarditis es parte de otra enfermedad (tal como la artritis reumatoide), el tratamiento empleado para esa enfermedad también será beneficioso para el corazón. Si la miocarditis es causada por una infección bacteriana, se recetarán antibióticos. En algunos casos podrían recetarse diuréticos, digitálicos, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA), bloqueantes de los receptores de la angiotensina II o vasodilatadores para facilitar la acción de bombeo del corazón mientras éste se regenera. Para los pacientes que sufren de arritmias, pueden recetarse antiarrítmicos.

Si la miocarditis no ha dañado mucho el corazón, posiblemente sólo sean necesarios los medicamentos y las citas de seguimiento. Los pacientes que sufren un daño mayor posiblemente deban limitar algunas de sus actividades y tomar medicamentos el resto de su vida. Los pacientes que sufren un daño muy grave pueden necesitar un trasplante cardíaco.

Pfizer: polémica entre el Fondo Covax y el Gobierno

La polémica por las vacunas en Argentina sumó un nuevo capítulo este martes, y es que durante un evento virtual organizado por la juventud del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el director del Fondo Covax para América Latina, Santiago Cornejo, confirmó que le "ofrecieron al Gobierno enviar vacunas Pfizer y se negaron".

El organismo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, más conocido como Covax por su nombre en inglés, fue creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para distribuir de manera equitativa las vacunas contra el coronavirus en todo el mundo.

Consultado por la diputada nacional por Mendoza Claudia Najul (Juntos por el Cambio), el funcionario internacional detalló que el gobierno de Alberto Fernández le pidió que no mandaran dosis de Pfizer.

“Los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otra de compra opcional. La Argentina es compra opcional. Entonces nosotros antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que sumemos a la demanda en ese acuerdo", explicó Cornejo.

Entonces, según detalló el propio directivo, el país no recibió menos dosis de vacunas por rechazar a Pfizer, sino que optó por las procedentes de otros laboratorios. “En el caso de Pfizer nos han dicho que no”, resaltó.

Fondo Covax: respuesta del Ministerio de Salud

A través de una misiva, el Ministerio de Salud de la Nación desmintió que Argentina haya rechazado el envío de vacunas del laboratorio Pfizer a través del mecanismo Covax.

"Ante versiones periodísticas que indican que Argentina rechazó el envío de vacunas de Pfizer al país a través del Mecanismo COVAX, el Ministerio de Salud de la Nación informa que es falso y que, por el contrario, se avanzó en el proceso de compra a través de dicho procedimiento.

Cabe destacar que Argentina se incorporó al mecanismo COVAX mediante la compra opcional, un modelo que no garantiza poder elegir proveedores, sino que lo que permite el uso de la “opción” es excluirse de una negociación con un determinado proveedor, manteniendo la capacidad de recibir la parte completa de las dosis comprometidas.

La Organización Mundial de la Salud anunció una primera ronda de asignación de vacunas de Astrazeneca y, a principios de febrero, anunció una distribución excepcional de 1,2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, cuya entrega se había previsto durante el primer trimestre de 2021. La preasignación de dosis para Argentina era de 182.520 dosis.

Argentina tiene conocimiento solo de una compra de Pfizer en el marco del Mecanismo COVAX compuesta por las dos ventanas de compra (como establece el procedimiento), en las que nuestro país participó.

Es importante subrayar que Argentina nunca envió el Anexo 3, único procedimiento para excluirse del proceso de compra dentro de COVAX. De manera que nuestro país no solo no se excluyó en ninguna de las dos ventanas de compra, sino que fue COVAX el que excluyó a la Argentina, ya que pese a varias negociaciones, el Mecanismo no consiguió condiciones de compra legalmente viables para nuestro país.

Argentina siempre manifestó interés por la compra de la vacuna Pfizer y así quedó demostrado en diversas notificaciones enviadas por el Ministerio de Salud al Mecanismo en la entrada de nuestro país en la primera ventana.

Los motivos por los cuales no se alcanzó un acuerdo con Pfizer en el marco del Mecanismo son los mismos que explican la imposibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral directo en relación a las exigencias del proveedor vinculadas con el supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad".

Covid: palabra de Ginés González García

Para ampliar aún más la confrontación, el ex titular de la cartera sanitaria, Ginés González García cargó contra el organismo que busca garantizar el acceso global a las vacunas contra el coronavirus, al afirmar que el “incumplimiento” con la Argentina “fue absoluto”, ya que hasta el momento solo llegaron al país casi dos de los nueve millones de inoculantes solicitados. “Es para que el Gobierno argentino le haga un lío a ellos”, consideró.

Consultado sobre las declaraciones de Cornejo, director del Fondo Covax para Latinoamérica, que reveló que Argentina rechazó la vacuna Pfizer, González García lo descalificó y lo acusó de “caradura”.

Carla Vizzotti también dijo lo suyo

En la rueda de prensa que se llevó a cabo en la mañana del miércoles, la ministra Carla Vizzotti leyó la carta enviada por Cornejo, en la que el funcionario de Covax expresó su "gran sorpresa por la repercusión" de sus dichos y lamentó "el foco" que se le dio a sus comentarios en un encuentro privado del martes.

Vizzotti se refirió a las declaraciones del director del Fondo Covax, el organismo de Acceso Global par. Vacunas Covid-19 para la región de América Latina, Santiago Cornejo, quien había señalado que "Argentina no quiso acceder a las vacunas en el caso de Pfizer" y fue tajante: "Es falso que la Argentina rechazó vacunas Pfizer".

Carta de Santiago Cornejo

Para "enfriar un poco la situación", el titular del Fondo Covax para América Latina, Santiago Cornejo, envió la siguiente misiva:

"Me comunico para aclarar mis comentarios que ahora estñan difundiendo los medios. El propósito de la reunión de ayer era describir erl mecanismo COVAX y nuestra propuesta multilateral, por lo tanto cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina lo hice rápidamente y no entre en detalle porque no era el prpósito de la reunión. En mi respuesta utilice la traducción de los térmimos en nuestro acuerdo legal con los países (que llamamos "Opt-in/Opt-out Windows) y la traducción de este término se está interpretando tan sólo como uan cuestiónde interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así.

Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante no pudo continuar con la ventana de COVAX.

Como el propósito de la reunión no era hablar sobre Argentina no entré en detalle de esta transacción, que bien sabes que son muy complejas. En mi presentación tampoco resalté el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no sólo ha cumplido con todos nuestros requisitos sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral.

En estos momentos de crisis necesitamos trabajar todos juntos y tenemos que estar más unidos que nunca. Justamente el mensaje de mi presentación y COVAX fue la necesidad de trabajar todos juntos porque es la única manera en la que vamos a derrotar esta pandemia.

Fue una gran sorpresa la repercusión de mis dichos y no pude responder antes porque ocurrió en mi madrugada. Lamento el foco que se está haciendo de mis comentarios en un encuentro privado sobre el mecanismo COVAX y continuamos trabajando conjuntamente para que la Argentina y el mundo entero reciba vacunas de COVID".

Fondo Covax aclaró la situación

Tras varias idas y vueltas, el mecanismo multilateral Covax informó que la decisión de la Argentina, de optar por uno de los dos inoculantes ofrecidos a través de esa herramienta "no afectará el total del número de dosis que entregará en 2021".

"Pese a estar interesada en la vacuna de Pfizer, la Argentina no podía cumplir con los términos de indemnización y responsabilidad (del fabricante) para finalizar el proceso con Covax. Esta decisión no afectará el número total de dosis que Covax enviará a Argentina en 2021", informó el ente, que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un comunicado difundido a la prensa.

En el texto, Covax explicó que la Argentina es parte del mecanismo como un "participante autofinanciado bajo el modelo optativo", con lo cual, en otras palabras, "puede elegir entre las diferentes vacunas candidatas que tiene el portafolio de Covax".

Pero, aclaró, que para poder recibir las dosis elegidas, debe primero "acordar y cumplir con los términos de indemnización y responsabilidad del productor específico", el mismo que las empresas desarrolladoras de las vacunas piden a los Estados para sellar una venta de inoculantes.

Por último, Covax reiteró que "la Argentina ha apoyado con firmeza" el mecanismo multilateral "para garantizar que todos los países tengan acceso a las vacunas contra la Covid".