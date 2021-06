Netflix vuelve a apostar este viernes a uno de sus caballitos de batalla, la exitosa serie española Élite que estrenará su cuarta temporada. Ya sin la participación de varios de sus personajes estrella, decidieron abrir el casting e incorporar nuevas historias. Entre los más entrañables que cerraron su etapa están Lu (Danna Paola), Valerio (Jorge López) y Carla (Ester Expósito), quienes ya se graduaron del colegio.

En esta entrega empieza un nuevo año en Las Encinas. Y con él llega un nuevo director (Diego Martín): uno de los empresarios más poderosos de Europa dispuesto a reconducir el colegio, que ha estado, según él, desbocado los últimos años.

Este director trae consigo a su familia, a sus tres hijos: Ari (Carla Díaz), Mencía (Martina Cariddi) y Patrick (Manu Ríos). Tres adolescentes demasiado acostumbrados a salirse siempre con la suya, a tener lo que quieran cuando quieran, caiga quien caiga, y que pondrán en peligro la unión y la amistad de los alumnos más veteranos.

Los actores tienen la palabra

En medio de las promociones, los actores recorrieron diversos medios y se sometieron a las más variadas preguntas. En diálogo con Fuera de Serie, y pese a que dieron las entrevistas por separado, todos coincidieron en que la pareja más hot será la de Omar y Ander (Arón Piper) a quienes se les sumará Patrick.

“No nos hemos cortado un pelo en esta temporada, va a ser bastante hoy. Es muy excesiva, es la temporada más sexual. Es guay porque no se centra solo en parejas heterosexuales sino que hay todo tipo de relaciones. Este tema está bastante bien enfocado, porque se trata desde una normalidad muy necesaria”, comentó Georgina Amorós (Cayetana).

Otra de las parejas en las que se demostrará la diversidad sexual será en la de Rebeca y Mencía. “En la tercera temporada ya se dejaba ver que ella podía enamorarse tanto de un chico como de una chica. Lo que pasa es que en esta temporada se ponen nombres y apellidos a esas personas. Para mí ha sido muy bonito el poder rodar una historia de amor muy mágica a mi parecer y con mucha verdad. Estoy muy agradecida por seguir navegando y agregando capas a mi personaje que no se habían visto hasta ahora. He tenido una suerte muy grande con la compañera que me ha tocado”, explicó Claudia Salas.

Su compañera de aventura romántica será Mencía, interpretada por Martina Cariddi. “Estoy muy contenta. Mencía afronta su sexualidad con mucha libertad y no tiene problemas en comunicarlo ni en ser quién es. Es maravillosa. Me encantaría ser como ella. Creo que la historia de amor entre estos dos personajes es hermosa, ojalá pudiera vivirla yo”, aseguró.