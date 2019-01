Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

"Lo que hay que hacer con vos es matarte" le juró invadido en un estado demencial un hombre a su ex pareja, quien clama por la inmediata intervención de las autoridades judiciales, destinatarias de sus constantes denuncias. La mujer es hostigada permanente por el padre de su hija, mediante amenazas y maltratos diarios, rondando su domicilio, arrojando proyectiles y hasta atacando a sus propios seres queridos.

Por lo tanto ruega que le entreguen un botón antipánico, a pesar que su principal reclamo es la detención de su agresor. En su inmueble de José C. Paz, Sandra Vaquinsay, de 32 años, debe resguardarse de las incesantes manifestaciones violentas de su ex pareja, Carlos Matías López , de 37 años.

"Él ya de por sí es violento, viene a mi casa todos los días para ver que estoy haciendo, y me amenaza constantemente que me va a matar", confesó Sandra a Crónica. Ella conoció a López hace ocho años pero a los dieciocho meses decidió distanciarse por primera vez. No obstante, ante las promesas de que "nos íbamos a mudar a otro lado para cambiar de estilo de vida, que lo iba a tranquilizar a él, yo aceptaba reconciliarme", reconoció la joven.

Sin embargo, "al poco tiempo se violentaba de nuevo, siempre los maltratos fueron el motivo de separarnos. Es una persona muy celosa, y eso le hace perder la cabeza", detalló la mujer. Por esta razón, finalmente se separó definitivamente del padre de su única hija, de 7 años, en 2015 y se alojó en la vivienda de su familia materna, situada a pocos metros del domicilio del individuo.

Justamente la proximidad facilitó los acosos, los ataques y las amenazas de muerte, que se han tornado una cuestión de todos los días. Una brutalidad que en las últimas horas contó con un nuevo capítulo cuando el hombre se hizo presente y al no poder irrumpir a la propiedad comenzó a arrojar piedras hacia el interior, donde se hallaba Sandra, pero también la niña, quien no paraba de llorar.

"Lo que hay que hacerte a vos es matarte. Me la vas a pagar", prometió su ex pareja, quien también le propinó dos golpes en el rostro a la joven y a su madre, en piernas y brazos, por el intento de ellas de alejarlo del hogar. En medio de esta sucesión de hostigamientos, las denuncias se acumulan en las fiscalías N° 19, 20, 21, 22 Y 23 del Departamento Judicial de Malvinas Argentinas.

Las autoridades de estas dependencias ordenaron cinco restricciones perimetrales que fueron incumplidas por el acusado, incluso bajo amenaza de arma de fuego. En consecuencia, la denunciante remarcó que "al menos espero que me den un botón antipánico para poder defenderme. Pero más que nada pido que hagan algo con esta persona porque si bien yo ya no tengo miedo, mi hija no puede seguir viviendo así. Ella es quien más me preocupa".