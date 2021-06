En tiempos de pandemia de Coronavirus donde hay diversas vacunas en el mundo para protegerse de la enfermedad, hay personas que deciden inocularse de manera masiva y otros que evitan llevarlo a cabo por razones personales.

Este último grupo de personas tiene como protagonistas al grupo de música de Los Nocheros, quienes no se darán la vacuna contra el Covid. De hecho, uno de sus integrantes, Kike Teruel, siente que "existe mucha desinformación y que son experimentales", por lo que solo accederán a las dosis si la inmunización se convierte obligatoria para que ellos puedan volver a cantar y salir de gira al exterior.

"Acá, en casa nos manejamos con terapias alternativas, siempre tratamos de estar bien, de comer bien y tener la energía arriba y alcalinizando el cuerpo. Hay muchas situaciones por las cuales todos nosotros estamos bien. No tengo confianza porque hay un país que acepta AstraZeneca, otro la Sputnik no, otros dicen que es una dosis y después dicen que son dos, o que con una estás bien. No sé si están todos confundidos, a veces se confunde la política con la información, pero no está claro para nuestra familia”, explicó el músico en diálogo con eldoce.

Kike Teruel se cuida "a su manera" (Archivo).

Teruel aclaró que su familia continúa cumpliendo con todos los protocolos y si bien no le tienen miedo al Covid-19, lo respetan, por lo que se cuidan “de otra manera”: “Una pulmonía... una gripe es natural que también corra y se contagie, de la misma manera trato a esto. Es una decisión personal y familiar que no tiene nada de malo. Nos cuidamos mucho y respetamos a los demás”.

Los Nocheros: desconfianza y desinformación

Que haya una variedad de vacunas le genera desconfianza, y remarcó que existe poca información sobre esta enfermedad y las consecuencias. “Todavía no nos supieron aclarar si el que tiene el virus puede volver a tener, si el que está vacunado puede contagiar o no. ¿Cuál es el porcentaje de contagio? Para los ingleses la de Oxford es la mejor; en Europa no aceptan la Sputnik, solo en Rusia; para los estadounidenses la de AstraZeneca. Hay desinformación, esto es muy experimental para uno que se cuidó durante tantos años de todo tipo de virus, enfermedades más de acá que de otro lado, no creo que tengan la información clara”, comentó.

Por último, el cantante opinó que hay mucha “geopolítica” metida en torno a la pandemia, que comenzó en 2020. “Nosotros nos cuidamos mucho para no andar contagiando en caso de que seamos asintomáticos, En caso de que la vacuna sea un requisito obligatorio no nos va a quedar otra. Acá todos los días cambia; hace meses que nos tienen encerrados, a mucha gente que necesita trabajar. Esto lo que hace es que pierde credibilidad lo que se dice y lo que nos exigen, pero si tenemos que vacunarnos para viajar lo haremos”, cerró.