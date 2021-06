Yao Cabrera se subió a la enorme expectativa que generó la pelea entre Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul y lanzó su propio desafío.

A través de su cuenta de Instagram, mientras esperaba el inició del combate que se dasarrolló la noche del domingo en Miami, el influencer uruguayo anunció que quiere replicar el show en Argentina.

“Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul. Cuando la veo, a puros abrazos. Chicos, ¿quieren ver una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana, y me doy con él acá en la Argentina, cara a cara. Si me gana, me voy de la Argentina para siempre", sostuvo en una historia.

Si le dan RT Y FAV a este tweet reto al CHINO MAIDANA a un combate de boxeo ���� si me gana me voy para siempre de ARGENTINA — YAO (@yaoecabrera) June 7, 2021

Sin miedo a besar la lona en un hipotético enfrentamiento con el excampeón mundial superligero y welter de la Asociación Mundial de Boxeo, el joven realizo la propuesta y rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

"Eh, Chino Maidana, ¿te la bancás o no? Ahí, cara a cara. Yao Cabrera vs Chino Maidana. Porque claro, vamos a hacer una pelea en serio. Yo, por lo menos, no lo abrazo, le hago ‘pum, pum, pum’. Vayan a Twitter y tuiteen, una pelea en serio”, dijo Yao en un video que compartió.

.

Tal como era su intención, su reto surtió efecto, ya que muy rápido Cabrera se volvió tendencia en Twitter. Y si Maidana no acepta la invitación a pelear, algunos usuarios ya propusieron a Sergio "Maravilla" Martínez o Jorge "Roña" Castro como reemplazantes del santafecino.

Hasta el momento, el ex pugilista no respondió. El que si habló al respecto fue su hijo, Marcos Maidana Jr. "Gente recién me acabo de despertar y veo que Yao quiere pelear con mi viejo. Me pongo a pensar que el violín ese está buscando fama de todos lados. Ni cabida", dijo en una historia desde su cuenta de Instagram.

.

Así Yao Cabrera desafió al Chino Maidana

.