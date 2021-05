Macarena Sánchez fue una incansable luchadora por la profesionalización del fútbol femenino. La jugadora de San Lorenzo fue una de las caras visibles del pedido del colectivo de mujeres para adquirir los mismos derechos que sus colegas hombres y finalmente lo consiguió.

Sin embargo, internamente estaba librando una batalla muy dura contra la depresión. Según contó en sus redes, su diagnóstico llegó el año pasado, en pleno inicio de la pandemia.

"Esta vez uso este medio para contar algo personal. En marzo del 2020 me diagnosticaron depresión. Pasé por situaciones muy difíciles que no le deseo a nadie, pero pude pedir ayuda y salir adelante gracias a un tratamiento médico y terapéutico, y también gracias a un montón de personas que me rodean que supieron entenderme y acompañarme en uno de los momentos más complicados de mi vida", aseguró Maca en un posteo en Instagram.

La deportista es una declarada activista y continuamente usa sus redes para visibilizar temáticas como la homobofia en el fútbol, el acoso sexual de los entrenadores e incluso la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por ello, la influencer consideró que era importante también alzar su voz con respecto a los prejuicios que generan las enfermedades psicológicas.

"Me atrevo a contarlo hoy porque creo necesario generar conciencia sobre este padecimiento que puede afectar a cualquier persona sin importar la edad, el género o el estatus social. La depresión no es un estado de ánimo pasajero, no hay que tomar esto a la ligera y hay que saber escuchar cuando alguien pide ayuda, no siempre pedir ayuda es decir “necesito ayuda”", agregó.

Además, indicó que es imprescindible hablar de estos temas, porque alcanzan a un número muy importante de gente y a veces se convierten en flagelos invisibles de la sociedad. "Se estima que 300 millones de personas en el mundo sufren depresión y el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. La salud mental también es importante y requiere de atención y cuidado. No debemos estigmatizar los trastornos mentales y tampoco a quienes lo padecen".

Finalmente, contó cómo está a más de un año de haber comenzado a tratarse. "Hoy en día continúo con tratamiento pero estoy muchísimo mejor. Le agradezco particularmente a mi familia, a mis amigas, a Pilar, a quienes trabajan conmigo, al club San Lorenzo y a Mariela, Sergio y Mariano. Seamos más amables, cada uno está dando su ardua batalla", sentenció.