Más de 4.000 personas fueron vacunadas contra el Covid el pasado domingo en las 10 sedes que tiene el partido de Lomas de Zamora. Pero una de ellas se llevó todos los flashes.

Se trata del cantante de cumbia Antonio Ríos, que generó una revolución entre los vecinos y el personal de salud al recibir el inoculante contra el coronavirus.

Vestido con su habitual traje negro, el "Maestro" se presentó en el vacunatorio de la terminal de ómnibus de La Noria, ubicado en el límite entre Villa Fiorito e Ingeniero Budge.

.

A punto de cumplir 67 los años, el intérprete de grandes hits como Nunca me faltes y Yo me estoy enamorando esperó su turno y llegó a vacunarse como un vecino más. Las personas que fueron citadas ese jornada, los vacunadores y hasta el personal municipal no desaprovecharon la oportunidad de sacarse fotos con él.

El músico es un reconocido vecino de Lomas de Zamora. Y si bien nació en el pueblo chaqueño La Escondida, Antonio y su familia se mudaron a Villa Fiorito cuando él tenía 7 años.

Creció en el mismo barrio que Diego Maradona y al igual que el 10, pasó una infancia complicada, donde tuvo que trabajar desde muy chico para ayudar a su familia. Incluso intentó dedicarse al fútbol, pero terminó consiguiendo el éxito con la música.

Actualmente lleva más de 30 años de carrera y regresó al barrio que lo vio crecer en el marco de la campaña de vacunación contra el Covid-19.

.

Coronavirus en Lomas de Zamora

Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ya se aplicaron 284.059 vacunas en Lomas de Zamora. 235.626 corresponden a la primera dosis, mientras que 48.433 vecinos completaron el esquema.

Desde el inicio de la pandemia, en ese distrito bonaerense se registraron 64761 casos de contagiados. En el las últimas 24 horas se informaron 11 nuevos positivos por coronavirus y si se toman en cuenta la última semana, se derectaron 1119 nuevos infectados.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires registró hasta el momento 1.863.038 positivos y 48.442 fallecidos.