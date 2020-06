Por Melina Rodríguez

Hace unos 80 días, surgió en una charla de WhatsApp la idea de crear una organización sin fines de lucro para ayudar a los sectores más vulnerables de nuestro país, debido a las terribles consecuencias sanitarias y económicas que trajo la pandemia del coronavirus. Hoy, esa semilla se convirtió en "Seamos Uno", un grupo que distribuye un millón de raciones alimentarias diarias en el conurbano bonaerense.

Si bien 450 voluntarios, grandes figuras, empresarios públicos y privados y entidades religiosas trabajan desde el anonimato desde principios de abril, creen que ya es momento de dar a conocer el trabajo que realizan para seguir creciendo. Por ese motivo, algunos de los miembros más reconocidos de la organización decidieron alzar la voz en una conferencia realizada por Zoom para difundir el mensaje solidario: Manu Ginóbili, Gaby Sabatini, Ricardo Darín, Laura Catena, Diego Torres, Diego Schwartzman, Adolfo Cambiaso y Javier Mascherano.

Según relataron los impulsores de la organización, el presidente de IDEA Gastón Remy y el sacerdote Rodrigo Zarazaga, iniciaron con el proyecto al comprender que no podían dejar solos a todos aquellos argentinos que ya les costaba llegar a fin de mes pero, con motivo de la pandemia, ya no pueden llegar ni al fin del día.

Por lo tanto, pusieron manos a la obra y, de a poco, y con cariño y compromiso, comenzaron a moverse para hacer realidad una iniciativa que tenía como objetivo abastecer de alimentos, productos de higiene y de primera necesidad, a un millón de hogares.

Luego de unirse con diferentes figuras, empresarios, más de 450 voluntarios y haber logrado repartir 20 millones de raciones de alimentos bajo el anonimato y en medio de la crisis, pasaron a la segunda fase: dar a conocer el mensaje para ayudar cada vez a más personas.

Al comunicarse con Manu gracias a un amigo en común, el deportista levantó el teléfono y sumó a diferentes figuras al "equipo de las estrellas". "Me contaron de la iniciativa y fue imposible no conmoverme. Conocía mucha gente interesada en sumarse y, efectivamente, cuando los llamé no dudaron ni un segundo, me agradecieron por compartirlo con ellos y se mostraron felices por la convocatoria", aseguró.

"Estamos viviendo una situación muy particular y difícil. La gente tiene que quedarse en casa y mantener distancia pero, al mismo tiempo, hay muchos que tienen que salir a trabajar. Este proyecto surge para que no tengan que preocuparse por tener un plato de comida, queremos asegurarlo", confió.

Además, reveló que le llamó mucho la atención que el proyecto haya realizado acciones extraordinarias bajo el anonimato y con total discreción, sin otras intenciones de por medio. "Me transmitieron confianza, humildad, transparencia, pluralidad, credibilidad. Dan las herramientas para que la gente pueda asegurarse que cada peso que ponen va a llegar a esos hogares. Esto no es un trabajo remunerado, se hace con el corazón. Así se vence esta pandemia, con educación, solidaridad y empatía", explicó.

Al ser consultado sobre por qué eligió a Sabatini, Darín, Catena, Torres, Schwartzman, Cambiaso y Mascherano para difundir la acción, expresó: "Porque son personas en las que confío sin dudar. Pensé en ellos por que son trabajadores que se esfuerzan y se desarrollan con honestidad, personas que transmiten algo más".

Sin bien Manu fue quien los unió, el resto de las figuras que alzaron la voz durante ésta conferencia manifestaron su compromiso y emoción por el proyecto. Además, no dejaron de agradecer una y otra vez la oportunidad de ser parte. "Teniamos muchas ganas de ayudar y no sabiamos cómo ejecutarlas", reveló el "Peque", quien admitió con extrema humildad que se sentía un "pinchoncito" en una reunión con tantos "gigantes".

"Con la pandemia, la situación de todos los argentinos empeoró y cada vez son más los que necesitan ayuda. Cuando nos sumamos, ellos ya habían llegado a 20 millones de personas en silencio. Ahora, llegó nuestro momento y estamos muy felices de poder colaborar desde nuestro lugar", agregó Schwartzman.

De pronto, Darín lo interrumpió amablemente al sentir la necesidad de aclarar: "Lamentablemente, en Argentina vivimos experiencias frustrantes al intentar armar un equipo ya que la mayoría de las veces la necesidad de protagonismo exagerado de quienes llevan a cabo las acciones solidarias dejan una sensación de que hay algo detrás que no está claro. Este proyecto demuestra el espiritu de la vocación de servicio real, sin chamuyo. Estoy orgulloso de formar parte".

En tanto, Laura Catena manifestó: "Una suerte estar involucrado. El proyecto trae alegría y esperanza a todo el mundo". Por su parte, Diego Torres dejó en claro saber que se puede y manifestó: "Nuestro querido país, castigado, necesita que seamos uno por primera vez. Dejar de lado las cuestiones políticas para dar espacio a las más humanas. Hasta los que somos solitas sabemos de la importancia de trabajar en equipo, ensamblarse, involucrarnos y sumar sin entorpecer".

Si bien el proyecto nació como algo coyuntural para responder a la emergencia y ayudar tanto en el pico de casos como en el pico del hambre, aseguaron que el compromiso se volvió tan grande que comenzaron a creer que puede continuar en el futuro.

Así lo confirmó Mascherano cuando le pasaron la pelota: "Esta vez nos unimos ante un hecho extraordinario para hacer algo extraordinario. Ojalá esta iniciativa sea el punta pie para otras cosas en un futuro y que no sea algo excepcional de la pandemia".

"No podemos ser indiferentes ante una situación que afecta al mundo entero. La pandemia agravó el estado de muchas personas que ya estaban vulnerables. Siento una gran emoción con el concepto de que seamos uno", agregó por su lado Gaby Sabatini.

A ese mensaje se sumó Adolfo Cambiaso, quien aseguró que es un placer para él formar parte del proyecto y agradeció personalmente a Manu por hacerlo parte del grupo. "Desde el día uno me pareció muy motivador", aseguró.

"Somos Uno" busca ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad, en principio, durante la urgencia derivada por la pandemia. Según aseguran, aspiran a cubri. las necesidades de 4 millones de argentinos con el armado de un millón de cajas con productos alimenticios y de higiene.

Si bien hasta el momento trabajaron bajo el anonimato, hoy deciden hacer público su trabajo porque necesitan la ayuda de todos para lograr los objetivos planteados. Para formar parte del "equipo de las estrellas", tan solo es necesario ingresar a Seamosuno.com.ar y podés colaborar desde tu hogar, sin exponerte al virus.

A partir del 15 de Junio todas las donaciones a #SeamosUno sumarán chances para participar en un "Encuentro Único" con estas personalidades Argentinas, ayudando a quienes más lo necesitan.







