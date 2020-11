Luciano Lutereau es psicoanalista, Doctor en Filosofía y Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde trabaja como docente e investigador en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Filosofía y Letras. También es Magister en Psicoanálisis y especialista en Psicología Clínica por la misma universidad. A su vez, es docente en la Universidad de Cs. Empresariales y Sociales (UCES) donde coordina la Licenciatura en Filosofía.

En su nuevo libro "Más crianza menos terapia" menciona que "En la actualidad, quienes atravesamos la paternidad padecemos el ideal de ser “buenos padres” de manera aplastante. Queremos que nuestros hijos sean felices todo el tiempo, que no sufran, que no se angustien, que no vivan ningún conflicto. Pero es gracias a esa posibilidad, a esos momentos de crisis, que los vínculos –y las personas– crecen".

¿Cómo podemos criar a nuestros hijos?

Ser padres y ser madres, no es tarea fácil. Nos atraviesan nuestros propios miedos, recuerdos e intertidumbres. Por eso este libro desafía los modelos impuestos, para hacer un camino propio, con el espacio también para preguntarnos ¿cómo queremos llevar adelante este proceso de crianza?

En este libro, el lector no encontrará recetas sino más bien consejos, descripciones de situaciones concretas y comunes, reflexiones y perspectivas para transitar esos momentos naturales de cualquier crianza: el destete, el “no me come”, los porqué, los caprichos, los berrinches, la dificultad para dormir, los miedos, el control de esfínteres, y más.

"Los padres no venimos con un manual bajo el brazo y esta propuesta tampoco pretende ser esa guía. Más bien se presenta como una posibilidad de afrontar conflictos que en realidad son propios de la crianza, de la angustia que implica crecer y ser padres" menciona su Luciano Lutereau.

