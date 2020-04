"Cuando me confirmaron que era dengue hasta sentí alivio", contó el periodista Mauro Federico, sobre cómo se enteró de que integra la alarmante cifra de 5.221 casos confirmados en la ciudad de Buenos Aires. Tras descartar el coronavirus, relató que "no se la pasa nada bien, sentís como el cuerpo molido a palos".

El último domingo, después del mediodía, el conductor de Solo periodismo, que se transmite por Crónica HD de lunes a jueves a las 21 horas sintió malestar en el cuerpo "como si se tratara de una gripe con temperatura de 38,7°". Ante la pandemia del coronavirus, se comunicó con un médico infectólogo que lo asesoró. "Fui al sanatorio y como tuve fiebre me mandaron con los casos sospechosos de Covid-19. Me dejaron en observación y me hice análisis de sangre y orina. Dio negativo. Al otro día lo repiten por si da un falso negativo", relató.

"Finalmente, me confirmaron que tenía dengue y hasta sentí un alivio. No sé a qué atribuirlo. Yo trabajo en tres lugares, si hubiera tenido coronavirus habría sido complicado", calculó. "Lo primero que uno piensa cuando le dicen dengue es que estuvo en la selva tropical. Vivo en las calles Tagle y Las Heras, Barrio Norte, primer piso. Vivo en una zona muy urbana, nada rural. Hoy hay mas casos en esas zonas", alertó el periodista.

Las cifras sustentan sus declaraciones. Este martes, la ciudad de Buenos Aires informó que tiene 5.221 casos positivos de dengue y un paciente fallecido. Del total, 4.918 no tenían antecedentes de viaje, según el reporte emitido a través del último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud porteño.