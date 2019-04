El conductor agredido por el taxista en la calle La Pampa al 4800 el último viernes, ataque registrado en un video que se hizo viral, aseguró este lunes que el atacante es peligroso, y adelantó que pedirán junto a su abogado la detención del hombre.



"No pude dormir desde que pasó, mi hijo estaba en la escena, no me quiero imaginar si le pasaba algo", aseguró este mediodía Fabio Rojas a un medio televisivo, quien agregó que intentó "evitar la pelea en todo momento".



"Tuve un ángel guardián. Yo no lo vi venir cuando me choca marcha atrás. Me pudo haber matado. Él no reparó en nada, me podría haber pisado a mí o a cualquier persona que pase sobre la senda peatonal", afirmó Rojas.



El taxista, identificado como Claudio Daniel Rímolo, tras un roce entre ambos vehículos, se bajó y comenzó a romper los cristales del otro auto particular.

Ante eso, Rojas, quien conducía un Chevrolet Corsa, le dio algunos golpes a la parte trasera del taxi.

En ese momento, el taxista dio marcha atrás violentamente y volvió a bajarse del vehículo para agarrarse a trompadas con el otro conductor, tras lo cual escapó del lugar.





"Vamos a pedir el cambio de caratula por tentativa de homicidio en concurso con lesiones y amenazas coactivas", aseveró hoy Martín Francolino, abogado de Rojas y agregó que también solicitarán a la justicia "la detención porque esta persona (el taxista) se dio a la fuga y no está a derecho".



En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó que se trató de "una situación de violencia injustificada" y pidió que "la Justicia vaya a fondo".



"Nosotros hicimos todo lo que teníamos al alcance, que era sacarle la licencia al chofer", aseguró el jefe comunal.



El fiscal Penal Contravencional y de Faltas N° 2, Norberto Brotto, advirtió que durante la jornada de este lunes que "se analizarán los elementos de prueba para definir la detención o no del taxista", y precisó que si se prueban las lesiones "las penas podrían alcanzar hasta dos años de prisión".