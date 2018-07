Una médica, una anestesista, dos instrumentistas y una enfermera fueron suspendidas por tomarse "selfies" en el quirófano mientras le practicaban a un paciente una cirugía abdominal en el hospital San José del distrito bonaerense de Capilla del Señor.

Las fotos se hicieron virales a través de la cuenta de Instagram de la cirujana Lorena Olguín, que trabaja en el sector de gastroenterología.

En las imágenes, se puede ver al cuerpo médico sonriente manipulando los órganos del paciente dormido.

Las fotos que la médica Lorena Olguín subió a Instagram y ocasionaron la polémica.

El secretario de Exaltación de la Cruz, Ricardo Algranati, sostuvo en una entrevista con TN que tanto los médicos como el resto del personal que fue parte de ese acto irresponsable fueron "fueron suspendidos transitoriamente".

"Están todos bajo sumario. La directora del hospital inmediatamente les abrió un sumario administrativo. Legales va a determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los que intervino y la sanción que se les va a aplicar", aseguró Algranati.

El pedido de disculpas de la médica

Olguín se manifestó "muy aflijida" por el escándalo que generó la publicación en Instagram y le pidió "disculpas a todo el pueblo".

"Me ha afectado mucho todo esto, doy unas disculpas públicas al pueblo de Capilla por haber ofendido visualmente con estas imágenes, no fue intención de ningunos de nosotros que todo esto ocurriera”, afirmó la profesional.

"Ese día hubo varias cirugías, se sacaron fotos al azar, se hablaron de selfies, en ningún momento yo tomé el celular.Estaba operando, me dijeron foto, miré a la cámara instintivamente, luego me gustaron la imágenes, las subí y ocurrió todo esto, que no hay manera de justificarlo", aseguró.

La médica mostró su disconformidad por las críticas que recibió su acto irresponsable "Es injusto que por unas fotos mal subidas, indebidas, se hable tan mal del hospital y del servicio que brindamos. Lastiman los ojos de ver los comentarios en las redes. Vuelvo a pedir disculpas y estoy muy afligida por toda esta situación”.