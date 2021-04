El infectólogo Eduardo López, miembro del comité de expertos que asesora al Gobierno en el marco de la pandemia, advirtió hoy que "si la gente no se cuida y no cumple con los protocolos", se deberán establecer "restricciones más importantes" ya que la curva de contagios por coronavirus "ha escalado mucho más de lo que se esperaba".



"Si la gente no se cuida y no cumple los protocolos, vamos a tener que ir a restricciones más importantes", aseguró López, quien agregó que en el país se está registrando un "número de casos altos con una curva de ascenso que está sostenida".



En ese marco, explicó: "Si uno ve la curva de ascenso de las últimas semanas, es muy empinada; el número de casos ha escalado mucho más de lo que se esperaba".

"Estamos en un significativo rebrote o segunda ola, una de las características de Argentina es que nunca se fueron los casos de Covid, siempre hubo casos", indicó el especialista y detalló que tuvimos un "gran rebrote a fin de año y primeros días de enero y ahora este".



En tanto, reflexionó que "la gente decidió autoflexibilizar creyendo que la vacuna iba a solucionar todo, y yo les puedo asegurar que la vacuna no soluciona todo sino que soluciona para la población más vulnerable, los mayores de 60 años".



En diálogo con Radio La Red, López destacó que "lo bueno es que la curva de muertes está amesetada".

Con respecto a las posibles medidas, López opinó que a diferencia del año pasado, esta vez las restricciones deberían ser por períodos más breves: "Tienen que ser cortas, no mucho más de 14, 21 días como máximo, para que no impacte sobre la productividad".



Asimismo, López sostuvo que "junto con las restricciones tienen que ir los testeos" y enfatizó "si uno no hace los testeos, queda una pata de la mesa incompleta porque (los testeos) tienen que acompañar a las cuarentenas".



En este punto se refirió a los tipo de test que pueden reemplazar en la "emergencia" al PCR clásico, como el test rápido de antígenos o PCR isotérmica desarrollada por el Conicet.

En ese sentido, remarcó que hay sectores que lo preocupan, como el transporte, que "es muy crítico, donde la gente viaja más de media hora en condiciones inadecuadas y con un barbijo que no se usa adecuadamente o directamente no se usa"; y también las reuniones de los jóvenes.



"Me parece que algún tipo de restricciones focalizadas, restrictivas por períodos cortos, es necesario", manifestó el infectólogo y opinó: "Creo que hay que cerrar las actividades que movilizan mucha gente en lugares cerrados".



Sobre la salud del presidente Alberto Fernández, consideró que "con dos dosis (de la vacuna Sputnik V) va a ser leve (el cuadro de coronavirus) y no va a tener ningún tipo de complicación".