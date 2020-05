Por Matías Resano

Dos de los numerosos rubros de la economía más afectados por el aislamiento obligatorio son el gastronómico y el hotelero. En esos sectores, más de 1.000 trabajadores denunciaron que no perciben ingresos desde mediados de marzo -cuando cesó la actividad-, algo motivado en los irregulares regímenes de trabajo a través de los cuales son contratados.

Por lo tanto, acudieron a las autoridades pertinentes en pedido de un subsidio para, al menos, poder sobrevivir mientras dure la pandemia de Covid-19. "La estamos pasando mal", remarcó a Crónica Mayra, quien se desempeñaba en un restaurante porteño, hasta el 19 de marzo cuando se estableció la cuarentena.

Al respecto, detalló la joven que "al estar negro, no trabajamos más porque el local estaba cerrado, y a partir de entonces no cobré jamás mi sueldo correspondiente". Su situación es la de miles de empleados de establecimientos gastronómicos y hoteleros. La mujer señaló que "nuestros empleadores no nos están pagando, o porque no estamos registrados o por estar regulados bajo un régimen eventual, por el cual nos pagan por hora y nos contratan por eventos". A su vez, dejó en claro que "además de no cobrar, están despidiendo".

La crisis de ambos sectores laborales no solo es exclusividad de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se repite en el interior del país. "Las condiciones son desfavorables", consideró Mayra, dado que muchos no cuentan con recurso alguno al no poder acceder a ninguno de los beneficios implementados por las autoridades, producto de sus vínculos contractuales.

Ante semejante panorama, muchos damnificados han conformado la organización Solidaridad Hotelera y Gastronómica, en cuya cuenta de Facebook expusieron un petitorio en el que, entre muchas exigencias, solicitan un subsidio para paliar el desempleo que los azota desde hace más de 60 días.