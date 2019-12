Jerónimo Albornoz, el kayakista que encontró el cuerpo de Fiorella Furlán, está en el ojo de la tormenta. A las acusaciones por violencia de género y la polémica sobre cómo comunicó el hallazgo, el joven sumó una desmentida de la policía, que aseguró que él no fue el responsable de localizar a la chica en la zona de Bajada Grande, en el Río Paraná, en la capital entrerriana.

En las últimas horas, la fuerza de seguridad brindó una versión contraria a la difundida por Albornoz: "Un barco que pasó por el río vio el cuerpo, pero como los barcos no pueden parar, se comunicó por la radio y quien llegó primero al lugar para preservar el hallazgo e indicar el punto preciso fue una pareja que estaba navegando en un catamarán", declaró el titular de la Departamental Paraná, Marcos Antoniow.

"Esta pareja dio aviso a Prefectura, que lo informó al fiscal”, explicó en diálogo con Ahora y agregó que no participaban de la búsqueda. "Ellos fijaron el lugar hasta que llegó Prefectura, que estaba aguas abajo. Incluso yo estaba al lado del fiscal cuando tomaron los datos del catamarán", indicó.

Fiorella Furlán.

Por su parte, el kayakista había contado a canal 9 Litoral que salió en la mañana del lunes a buscar a Furlán y recorrió "centímetro por centímetro hasta la desembocadura del arroyo".

"No encontré nada. Iba hablando con los vecinos también, hasta que llegué al arroyo y hablé con Prefectura. Después volví por el lado de la isla. También busqué por todos los arbustos y después llegué a casa, yo vivo en Bajada Grande, dejé el kayak y cuando me senté para tomar un poco de agua, la vi, empecé a los gritos, un vecino también. Pasaba una embarcación, ellos la sujetaron y yo me subí a la embarcación. La Policía llegó primero, luego Prefectura y después se encargaron ellos", indicó.

Albornoz pasó a ser héroe a un personaje controvertido en las últimas horas. Por un lado, despertó polémica por la forma de informar el hallazgo del cuerpo en su cuenta de Instagram y luego protagonizó una cadena viral de escraches en la que lo acusaron de violencia de género y abuso sexual.