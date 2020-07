Una enfermera residente en la localidad balnearia de Miramar dio positivo de coronavirus (orthocoronavirinae), y se convirtió en el primer caso confirmado oficialmente en el Partido de General Alvarado desde el inicio de la pandemia, informó este miércoles el intendente local, Sebastián Ianantuony.



La mujer cumple funciones en el Hospital Bernardo Houssay de la ciudad vecina de Mar del Plata, donde hace dos semanas se detectó un brote con más de cien contagios, y había sido aislada e hisopada por ser contacto estrecho de casos positivos y presentar síntomas.



Tras la confirmación de este primer contagio en el distrito, el intendente brindó una conferencia de prensa junto al secretario de Salud local, Oscar Hoyos, y al director del Hospital Municipal, Juan Bettoli, y pidió a los vecinos "no relajarse" y "seguir trabajando más que nunca en las medidas de prevención y distanciamiento".



El jefe comunal indicó que la mujer contagiada también se desempeña en el centro de salud municipal miramarense, y que su último día de trabajo en ese lugar fue el 3 de julio. Los dos días siguientes cumplió funciones en Mar del Plata, donde estuvo en contacto con casos que resultaron positivos, por lo que se dispuso su aislamiento.

.



"Por estar en contacto estrecho con casos positivos, se la envía a hacer la cuarentena estricta y obligatoria a Miramar. Venía cumpliendo los 14 días aislada totalmente, sin convivientes, y el día 12 de la cuarentena presenta síntomas, se realiza el hisopado correspondiente y finalmente se verifica anoche como positivo", aseguró.



En ese sentido, indicó que la paciente "no tuvo contactos estrechos", que el "el caso está encapsulado y no admite propagación".



Betolli indicó, por su parte, que "no hay riesgo de contagio o transmisión del virus por esta paciente", y detalló que "está en buen estado de salud, con un poco de tos y dolor de garganta, ha presentado fiebre. Por el momento no requiere internación y permanece aislada en su domicilio".

.



"Es nuestro primer caso como distrito y se aplica todo el protocolo correspondiente para darle seguimiento", aseguró el intendente, y si bien explicó que este caso no implica retroceder de la Fase 5 en la que se encuentra el partido, tampoco "implica que tengamos que relajarnos".



En la misma línea, el secretario de Salud aseguró que esto "refuerza lo que veníamos diciendo hace 120 días: que esto no es un chiste. Y que en algún momento íbamos a tener uno o más casos positivos. Hay que seguir cumpliendo a rajatabla con la normativa, aunque estemos cansados. Apareció; ahora, manos a la obra como si fuera el día cero".