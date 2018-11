La muerte de la adolescente Milagros Bordón, alumna de una escuela especial Irregulares Motores N° 8 "Ventana a la Vida" de la localidad santacruceña de Caleta Olivia, mantiene en vilo a la población y se intensificó la investigación para determinar qué pasó.



El viernes de la semana pasada, la joven de 15 años, falleció repentinamente en el establecimiento educativo, y si bien el certificado de defunción extendido ese mismo día en el Hospital Zonal refiere a un paro cardiorrespiratorio no traumático, sus padres creen que se ahogó en la pileta de la escuela, por descuido de quienes estaban a su cargo.

El caso cobró notoriedad pública porque Paola Castro y Omar Bordón, padres de Milagros, decidieron contar a los medios lo sucedido y expresaron sus dudas respecto de la versión de los docentes y del sector médico.



Omar detalló que llegó diez minutos antes de la finalización de clases para retirarla como lo hacía regularmente y vio que un profesor sostenía en sus brazos a su hija envuelta en una manta.



Además, notó que estaba completamente desnuda, con la piel morada, mientras otras docentes no mostraban a su alrededor reacción alguna, salvo llorar, en tanto que la ambulancia llegó poco después cuando la piba ya no tenía signos vitales.

"Lo único que me dijeron es que se había desvanecido, pero no me dijeron cómo había pasado eso", dijo consternado el papá, en tanto que su esposa aseguró que la pequeña nunca había acusado un problema de ese tipo.



"En la guardia del hospital nos dijeron que Milagros falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio no traumático, que también sufrió una broncoaspiración y recién al día siguiente le hicieron la autopsia, que no duró más de una hora", precisó la mamá.

A su vez, el papá agregó: "Sospechamos que se ahogó en la pileta por un descuido de quienes estaban a su cargo, teniendo en cuenta que ella no veía ni escuchaba. Queremos que todo esto se esclarezca".