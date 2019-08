El ex secretario de Gobierno durante el kirchnerismo, Guillermo Moreno, visitó el programa Marca Pazos al aire de Crónica HD y sostuvo su fórmula ideal estaría compuesta por Cristina Fernández de Kirchner y Miguel Ángel Pichetto, que actualmente son candidatos a vicepresidentes por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, respectivamente.

"De ninguna manera todo el peronismo está contenido en esta fórmula. Tendría que haber sido Cristina y Pichetto. Voy a votar a Alberto Fernández, eso no está en discusión. Lo voy a votar pero no con orgullo", expresó en una charla con Nancy Pazos.

En ese marco, remarcó que el Partido Justicialista no "cumplió por la palabra" de que habría unas PASO para dirimir las candidaturas y, por este motivo, bajó su postulación. "La metodología por la que se eligió el candidato no fue la adecuada", manifestó.

"Hubiese preferido que el presidente de mi partido José Luis Gioja hubiese cumplido con la palabra que era que habría paso. Hoy estaríamos discutiendo opciones en unas paso que se definían el domingo y ahí había un solo peronismo enfrentándose al gobierno, incluído Pichetto", destacó el dirigente e insistió que al candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio lo valora "muchísimo". "Con ningún compañero del peronismo voy a usar el adjetivo de traidor", apuntó.

Asimismo, afirmó que entendió la decisión de Pichetto y remarcó que "era mejor candidato que Alberto". "Era lo que se necesitaba porque agarraba los matices que hay dentro del peronismo", indicó.

"Lamentablemente no vamos a sacar el 60% que tendríamos que haber sacado no solo para ganar las elecciones sino para tomar las decisiones profundas que hay que tomar para dar vuelta esto como un guante. No es solo ganar la elección, es la diferencia entre gobierno y poder. Necesitábamos sacar un 60% y no lo vamos a tener", evaluó.