Los mejores contenidos del cine y la TV se siguen sumando a Movistar Play con el desembarco de Starzplay. De esta manera, los clientes Movistar podrán acceder también al catálogo de esta plataforma desde distintos dispositivos, como Smart TVs, el celular, PCs, notebooks, tablets y chromecast a través de la conectividad fija y móvil provista por la compañía o con cualquier banda ancha.

Starzplay se expande en Argentina con una promoción para los clientes Movistar: el primer mes gratuito, y luego $189 al mes al terminarse el periodo promocional.

Con su arribo, los usuarios de Movistar Play tendrán acceso a un diverso catalogo de peliculas y series incluyendo las series originales de STARZ el mismo día en que se estrenan en los Estados Unidos, tales como "The Spanish Princess" y el explosivo segundo episodio del Universo Power, "Power Book II: Ghost" protagonizado por Mary J. Blige; contenido curado como el drama de época “The Name of the Rose” basado en la novela best-seller; y series nominadas a los Emmy® de 2020, como la serie de drama romántico moderno, "Normal People", la revolucionaria serie "The Great", protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult, y "The Act", protagonizada por la ganadora del Oscar® Patricia Arquette y Joey King.

Movistar Play se destaca por disponer de una serie de funciones avanzadas, las que le permiten al cliente disfrutar de una experiencia de entretenimiento superior y adaptada a sus necesidades:

· . . Acceso a los contenidos 24 horas después de su emisión.

· Pausa en vivo.

· Inicio de programación desde el comienzo, independientemente del horario de emisión original.

· Imagen en HD.

· Posibilidad de compartir la cuenta, hasta 2 accesos en simultáneo.

· Activación 100% online, autogestionada, sin instalación ni intermediarios.

Para acceder a Movistar Play, los clientes deben descargar la app (disponible para Android y iOS) o ingresar a www.play.movistar.com.ar y activar su cuenta.

Acerca de Movistar Play:

Movistar Play es la plataforma de video de Telefónica en Latinoamérica disponible como aplicativo y en STB, incluye contenido bajo demanda –original, exclusivo y de terceros-, canales de TV en vivo, alquiler de películas de estreno, así como también la posibilidad de acceder a plataformas de contenidos de terceros. Movistar Play potencialmente está disponible para los más de 85 millones de clientes de TV, banda ancha y móviles en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

Acerca de Starzplay:

Starz continúa aumentando su presencia global con la expansión de la plataforma streaming premium internacional Starzplay. La rápida expansión de Starzplay a 50 países desde su lanzamiento en mayo de 2018 está impulsada por su capacidad para brindar a los suscriptores acceso a lo "mejor en SVOD global". La oferta de contenido se compone de todo el catálogo de contenido premium de STARZ, con los próximos STARZ Originals que se transmitirán exclusivamente en Starzplay el día y la fecha con los EE. UU., series exclusivas premiadas y aclamadas por la crítica y una amplia biblioteca de películas de gran éxito.

Starzplay está disponible a través de la aplicación Starzplay directo al consumidor en Argentina, Brasil, Chile, Francia, Alemania, Italia, México, Países Bajos, España y el Reino Unido; en servicios de transmisión digital global, distribuidores de video multicanal, compañías de telecomunicaciones y otras plataformas digitales y en línea, incluidas en Europa, Japón y América Latina en Apple TV; en Brasil, Francia, Alemania, Italia, México, Países Bajos, España y Reino Unido en los canales de Amazon Prime Video; en Austria, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España y el Reino Unido en Rakuten; en Brasil, México y el Reino Unido a través de Roku TV y dispositivos de transmisión y en las siguientes plataformas locales: en Brasil en Claro, en Francia en Orange, en México en izzi y Totalplay; en España en Orange, Vodafone y MasMovil; en Suiza en blue + y UPC TV, en el Reino Unido en Virgin Media; y como Starz en Canadá en alianza con Bell Media.