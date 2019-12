La discoteca porteña " Rose in Rio", que el jueves fue clausurada por una denuncia de discriminación, fue autorizada a reabrir sus puertas pero deberá pagar una multa de 42.800 pesos por haber negado el acceso a una joven trans, a la que además deberá pagar 20.000 pesos en concepto de "reparación de daño integral", según lo resuelto en un juicio abreviado.



Así lo resolvió el pasado viernes el titular del Juzgado 1 en lo Penal, Contravencional y de Faltas Rodolfo Ariza Clerici, quien además le impuso una multa similar al propietario del local y ordenó a la discoteca colocar un cartel con la leyenda "Este local respeta la dignidad y diversidad de las personas".



Además, obligó al boliche a "pedir disculpas en medios de prensa y redes sociales", informó el sitio Ijudicial.



El fallo indica la frase exacta que deberá emplearse para cumplir con este último cometido: "Rose In Rio pide disculpas a la víctima así como al colectivo trans, comprometiéndose a futuro a adoptar una política de admisión respetuosa de la ley 26.370 libre de cualquier prejuicio y que no suponga un trato discriminatorio o arbitrario para los concurrentes".



"Estoy conforme con el fallo, porque marca un precedente que permitirá a la gente ir tranquila al boliche, sabiendo que ya no la podrán discriminar impunemente", aseguró a Kiara Acosta, influencer, actriz y bailarina de 21 años que se hizo conocida en 2017 al participar del reality "Despedida de Solteros".



Según la joven, que tiene 276.000 seguidores en su cuenta de Instagram y con la que solidarizó hasta Marcelo Tinelli, la discoteca "es muy conocida por discriminar gente", y ya en dos oportunidades anteriores no la habían dejado entrar sin explicarle los motivos.



Diferente fue lo ocurrido en las primeras horas del domingo 24 de noviembre en la misma discoteca ubicada en Avenida Rafael Obligado 1221, Complejo Costa Salguero.



"Ese día yo había ido con una amiga que tenía el contacto de un relacionista público, que hizo que ella pasara pero a mí me dejó afuera. La retuvo adentro cinco o seis minutos y le dijo que yo no iba a pasar por trans, porque parecía un hombre", recordó Kiara.



La decisión de denegarle la entrada fue ratificada luego por el dueño del lugar, "quien le dijo a mi amiga que mientras ella estaba buena, yo no".



Indignadas, las dos abandonaron el lugar y Kiara decidió relatar lo sucedido en una serie de historias de Instagram, donde subió también filmaciones del relacionista público esquivando los reclamos de las chicas en la puerta del boliche y las amenazas que luego le envió a la joven por las redes sociales, advirtiéndole que si lo denunciaba "tendría todas las de perder, ya que él tiene plata y el mejor estudio de abogados".



Además, la joven inició una campaña para que otras personas cuenten situaciones de discriminación y no vayan más a bailar al lugar.



"No hay antecedentes de que un boliche haya tenido que cerrar por algo así y lo más trascendental es que admitieron que discriminaron", agregó Kiara.



La joven se mostró además sorprendida por la celeridad con la que actuó la Justicia: "Yo pensé que iba a tardar mucho más tiempo y si fue tan rápido es gracias a los medios y la gente que compartió", dijo.



En su sentencia, el juez advirtió que la negativa de ingreso "de ningún modo está amparada por el ejercicio regular del derecho de admisión, reglado en la ley 26.370".



Por el contrario, entendió que esta acción "se asentó -ilegítimamente- en actos discriminatorios" de tipo "interseccional", puesto que no sólo desatiende "a la protección especial de la mujer, sino a la protección especial de las personas trans (LGBTIQ), que reconocen los instrumentos internacionales de derechos humanos".



Tras conocer la sentencia, Kiara inició una segunda campaña invitando "a toda la gente que se haya sentido discriminada" por algún motivo a "festejar el fallo" el próximo viernes en el mismo boliche.



La acusación pública fue llevada adelante por la fiscal Mariela De Minicis, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 22.