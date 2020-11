Abogado de personalidades mediáticas como Luis “El Gordo” Valor, José Barritta, el ya fallecido líder de La Doce, William Schlenker, integrante de Los Borrachos del Tablón preso por el crimen de Gonzalo Acro, y Luciano Garbellano, amigo del ex juez federal Norberto Oyarbide, entre otros, Víctor Stinfale supo también ser representante de Diego Maradona. Stinfale es reconocido por ser el CEO de la marca de energizantes Speed: “Me metí a trabajar con Speed por mi pasión con la música electrónica: uno puede decir de ese segmento que es de todo, menos grasa. Todos los pasos que doy persiguen un interés. El perfil y el camino que les doy a los movimientos de la empresa van para el mismo lado”. El abogado se asoció estratégicamente con Martin Gontad, dueño de la productora 2Net, que representa DJ locales y tiene exclusividad en el país sobre varios pesos pesado extranjeros, como David Guetta. En ese sentido, es dueño de FM Delta 90.3, la única radio de pura electrónica que hay en el país. Entre sus propiedades relacionadas a la música electrónica se encuentran el famoso boliche KU de Pinamar, el Palacio Alsina, donde una vez por mes funciona la fiesta electrónica State. Además, es dueño de Pachá y Pueblo Límite de Villa Gesell. Así, Stinfale es responsable de las fiestas electrónicas más importantes, entre ellas la trágica Time Warp y la reconocida Creamfield, por las cuales fue llevado preso más tarde. Stinfale: Música electrónica, fútbol y Diego Maradona Sin embargo, Stinfale tuvo otra faceta de su vida, en donde los negocios no eran su prioridad, sino sólo el deporte. En Deportivo Riestra logró colocar su marca de energizantes Speed, con Maradona enseñándole a patear tiros libres a los jugadores de ese club del ascenso y ofreciéndoles "asistencia espiritual" a los muchachos en la temporada 2018. Pero mucho antes de eso, Stinfale fue un futbolista fracasado que hizo carrera en derecho. Su inicios con el fútbol fueron en Nueva Chicago, donde jugaba de arquero y llegó a ser suplente de la Primera División en 1984. Si embargo, se retiró cerca de Núñez, mejor dicho del otro lado de la General Paz, en el club Platense. . Eso mezclar de música electrónica, energizante y fútbol llevaron a Stinfale a conseguirle el puesto de “asesor espiritual” a Diego en Deportivo Riestra. “Diego es el uno. Muchos dicen que el Papa es un número uno, pero no mucha gente recuerda los nombres de los últimos cinco papas. A Maradona eso no le pasa porque siempre será el uno en todo el mundo”, aseveró. Pero, ¿cómo conoció este mediático abogado al mejor futbolista de todos los tiempos? Cuando el astro volvió de Cuba luego de una larga internación, Stinfale aseguró que el lo recibió cuando a Diego "no le quedaba nada”. Sobre Diego, el empresario destacó que, a pesar de que “muchos piensan que está limado, su cabeza va a mil por hora. Supera a cualquiera, es un animal”, destacó. “Yo sé cómo tratarlo. Con Diego hablo en privado, no acepto intermediarios. Sé cuándo es el mejor momento para verlo y hablar razonablemente”, había sostenido quien el abogado, quien arregló el acuerdo económico con Verónica Ojeda, ex pareja y madre de su último hijo, Diego Fernando. Maradona con Stinfale en Deportivo Riestra. Según Stinfale, él fue quien le aconsejó que llegue a un acuerdo y le aseveró que "la plata no era lo importante". Más allá del círculo familiar maradoniano, Stinfale también ocupa un lugar de influencia en las decisiones del futbolista. “La Justicia sentenció hace unas semanas que Diego no había firmado nada y que quien se hizo cargo de esto fue Mancuso, así que vamos a accionar contra él. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena que implicaría de uno a seis años de prisión”, había declarado Stinfale, tras la denuncia que Diego le había hecho a Alejandro Mancuso por una estafa en la utilización de si imagen en China. Por otra parte, Stinfale también fue regente de los prostíbulos Spartacus y Reverse, representó al traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, amigo del expresidente Carlos Menem, al ex policía Carlos Telleldín, acusado de armar la camioneta que se usó en el atentado contra la AMIA. En ese sentido, el empresario fue sancionado un año por el Comité de Disciplina del Colegio Público de Abogados, a causa de irregularidades cometidas durante el juicio en el caso por el atentado a la mutual judía. Causa por la muerte de 5 jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp El 3 de mayo de 2016, el abogado quedó detenido tras negarse a declarar ante el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa en que se investiga la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp en Costa Salguero, que se hizo el 16 de abril de aquel año, por el cual pasó 70 día en prisión. . El fiscal federal Federico Delgado aseguró que había pruebas fehacientes de que Stinfale fue el responsable organización de la fiesta y que su empresa, "Energy Group", fue la proveedora de las bebidas en esa trágica noche. Stinfale estuvo preso 70 días. La Cámara Federal ordenó excarcelarlo a fines de julio y luego, la Justicia sobreseyó a Stinfale, que estaba preso, acusado de “facilitación de un lugar para la comercialización de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas”. Toda su historia nos trae este miércoles a observar su relación con el más grande de todos los tiempos, con Maradona. Si bien las hijas de Diego no lo quieren para nada, el abogado en fue el que se reunió con los médicos para hacer una interconsulta antes de la operación del hematoma subdural. Además, en cada momento Stinfale aseguró que nunca le quiso "comer el monedero y eso Diego lo sabe”.