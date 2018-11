La chica wichí de 13 años, que sufría de desnutrición y que había dado a luz prematuramente en Chaco, falleció este miércoles a la tarde debido a una falla multiorgánica.

La menor oriunda de El Sauzal, había sido trasladada desde Hospital Bicentenario de Castelli al Hospital Julio C. Perrando de Resistencia en grave estado de salud, consecuencia cuadro grave de neumonía, anemia y desnutrición crónica.

Se conoció también que cuando llegó al centro médico, desconocía que estaba embarazada. La piba, que no tiene madre, no iba a la escuela y vivía con su pareja de 19 años desde hacía dos años.

La menor era oriunda de El Sauzal, había tenido su hijo por césarea tras 28 semanas de gestación, pero el bebé nació con bajos signos vitales y murió el martes a la tarde.

Sólo una estuvo presente en el nosocomio y deberá reconocer el cuerpo.

Por su parte, Liliana Ensisa, titular del Programa de Salud del Adolescente, le comentó a Norte que Este “la menor murió debido a un cuadro de hipoxia generalizada, lo cual le genera una falta de oxígeno a todos los tejidos del organismo”.

Además, la profesional afirmó "lo primero que suele pasar es que cuando toman contacto con el sistema educativo, desarrollo social o de salud, se les pone bajo algún método anticonceptivo, en el sentido de que esa sea su elección y el abordaje de saber si es que realmente están bajo su entera decisión para estar en pareja”.

No obstante, la especialista en adolescencia consideró que "lo que uno técnicamente puede inferir es que a los 11 años uno no está con la absoluta decisión por más que sea de una autonomía creciente muy importante, pero casi seguro que uno no puede decidir llevar adelante una pareja con todo lo que significa el hecho de convivir con una persona que en este caso tiene pocos años de diferencia con ella, porque al momento de decidir él era también un adolescente menor de 17 años”.

Ensisa aclaró que "se respeta todo lo que los adolescentes dicen, pero esta situación de vulneración tan amplia de los derechos en donde una niña que no concurre a la escuela, probablemente todos los aspectos que tienen que ver con el acceso a una información adecuada llevan a esta situación”.