Puede ser catalogada como uno de los personajes del momento, En las redes sociales pisa fuerte, y no tiene escrúpulos a la hora de decir lo que piensa o hacer chistes. Cuenta con miles de seguidores en las redes que la siguen a sol y a sombra, pero esta vez, algunos opinaron que fue demasiado lejos. Nati Jota hizo ruido subiendo fotos del Tucu Correa "semi desnudo" a Twitter y la criticaron por todos los frentes.

Utilizó una frase que hizo enojar a varios de sus seguidores: “Un poco de Tucu en bolas para descomprimir”, escribió junto a las imágenes del futbolista de la Selección celebrando en el vestuario la clasificación a la final de la Copa América.

Un poco de Tucu en bolas para descomprimir pic.twitter.com/Eg0fVhkV5X — NATI JOTA ������♀️ (@natijota) July 7, 2021

“Si el tuit fuese de un hombre hacia una mujer estarías con tu feminismo de cartón llorando sexualización”, “Si te sexualizan a vos, con mucha razón haces escándalo y no te dan los dedos para twittear enojada, porque justamente está mal. No hagas lo mismo, no te rebajes a ese nivel y hacete el favor a vos y a todas las que no nos comportamos así y respetamos de borrar esto”, “Cuando estas cosas se dan al revés, automáticamente en este país sos un machirulo cosificador, por eso es Argentina”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

.

En fin, la influencer no tardó en defenderse y contestar. Hizo un extenso descargo en su cuenta de Twitter: “Me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío. ¿Saben la cantidad de comentarios que recibo de mis tetas, de mi ort* o de las paj*s que se harían y no digo nada? ¿No les da para entender que es distinto?”, expresó molesta.

Luego, agregó: "¿Vos te pensás que el Tucu sufre o se siente inferior o algo así porque yo digo que está bueno? ¿Pensás que le incomoda o le da miedo, o algo así? Dejen de defender pelotudeces como excusa cuando en realidad solo quieren atacar a las mujeres o subestimar la lucha”.

Bueno gracias saludos a la flia pic.twitter.com/EuCPQnlEHa — NATI JOTA ������♀️ (@natijota) July 7, 2021

Por último cuando una chica intentó explicarle que si hubiera sucedido a la inversa no hubiese estado bueno, escribió desafiante: "Pero no lo fue". Así generó más enojo y reactivó la guerra con los usuarios. En su defensa, compartió caputas de pantalla sobre los comentarios que recibe día a día para demostrar lo que es un verdadero agravio.