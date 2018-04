Facundo Aquino tiene 14 años y padece distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad que, progresivamente, ataca su capacidad motora.

Es una patología que no tiene cura, pero su tratamiento puede mejorar su calidad de vida. Es por esta razón, que su familia decidió comenzar una cruzada solidaria para lograr que Facundo viaje a Estados Unidos a realizarse un implante de células madre.

Gracias a la ayuda de vecinos y de la comunidad, los Aquino pudieron juntar el dinero con rifas, peñas y distintos tipos de eventos. Así, el 13 de febrero viajó y el 15 se sometió al procedimiento, que resultó exitoso. En ese momento, el médico le informó a Graciela, abuela del menor, que en tres meses debería volver para realizar la segunda parte del tratamiento. Sería el 25 de abril.

El pasado viernes el médico se comunicó con Graciela, y le pasó la fecha para el 1 de mayo. La mujer se acercó a la agencia de viajes donde había comprado los pasajes para viajar hoy mismo, y pidió la modificación de la fecha: teniendo en cuenta que por indicación médica Facundo debía estar en Estados Unidos dos días antes de la cirugía, pidió viajar el 29 de abril. Pero la lamentable sorpresa que se llevó la abuela de Facundo fue que, para poder cambiar el pasaje, debe abonar 23 mil pesos más.

La mujer fue esta mañana a la Municipalidad para pedirle ayuda al intendente de Pilar Nicolás Ducoté. "Fui y me lo crucé en una escalera, le pedí que me atienda para explicarle la situación pero me dijo que estaba muy ocupado para atenderme en ese momento, así que me atendió una secretaria, de nombre Laura, a la que le conté todo", detalló Graciela a El Diario.

“La señorita me dijo que tenía que hablarlo, que volviera en un rato y fue lo que hice. Pero cuando regresé me dijeron que lamentablemente el Municipio no contaba con ese dinero para poder ayudar a Facundo, así que ahora no sé qué hacer. Facundo no puede perder la posibilidad de hacer el tratamiento, y cambiar la fecha de la operación supondría un mayor gasto”, agregó.

Por esta razón, y desesperada, pide ayuda de todos aquellos que puedan colaborar para que Facundo pueda viajar en tiempo y forma. “Está evolucionando muy bien, todos los viernes se atiende en Pilares de Esperanza y la fisioterapeuta nos comentó que es impresionante lo que está mejorando, definitivamente valió la pena todo el esfuerzo, pero necesitamos que termine el tratamiento para seguir mejorando”, concluyó la mujer.

Ayuda

Para colaborar, comunicarse con Graciela Alegre al (3482)-15-65-3735.