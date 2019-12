Tiempo atrás, no pensar en términos binarios hubiera sido un imposible: bueno o malo, blanco o negro, alto o bajo, hombre o mujer. Hoy, en cambio, y aún cuando sea complicado para algunos de entender, poco a poco se va dejando atrás las divisiones taxativas y comienzan a entrar en juego otras definiciones. En efecto, a comienzos de año, el cantante británico Sam Smith -un joven que, además, es un férreo activista contra el "bodyshaming" o la falta de lugar para aquellos que se ubicarían por fuera de lo que se cree son los estándares de belleza- se identificó como género no binario.

Pero, ¿qué significa el concepto? ¿Acaso las personas que se perciben de ese modo se sienten mitad hombre, mitad mujer? ¿Son entonces homesexuales? ¿O transgénero? Según el libro "The Teacher Transgender Toolkit" , quienes se identifica como no binarios -también llamados Genderqueer- son aquellas personas cuya identidad de género no es de hombre ni mujer, si no que está en medio o más allá de los géneros o es alguna combinación de ambos. La identidad de género, en tanto, es el género con el que cada uno se identifica.

Quienes se identifica como no binarios -también llamados Genderqueer- son aquellas personas cuya identidad de género no es de hombre ni mujer, si no que está en medio o más allá de los géneros o es alguna combinación de ambos.

"Después de un largo tiempo de estar en guerra con mi género, he decidido aceptarme por quién soy en realidad, por dentro y por fuera. Estoy emocionado y me siento privilegiado por estar rodeado de personas que me apoyan en esta decisión, pero estuve muy nervioso porque me preocupa mucho lo que piensan las personas", sostuvo Smith en el momento en que pidió que no se lo encasille bajo los tradicionales hombre o mujer.

En Argentina, Shanick Lucián Sosa Battisti logró la autorización para figurar como “no binario” (ni varón, ni mujer) en su documentación personal. Los no binarios no son transgénero: la diferencia está en que mientras al transgénero se le asigna un género en función de su genitalidad e interiormente sienten que no pertenecen a ese género, los no binarios se identifican con características de uno y otro género, e incluso, pueden moficar esa sensación a través del tiempo.