Más de un centenar de personas marcharon en Mar Del Plata en reclamo por la aparición del pesquero Rigel, desaparecido desde el viernes pasado. Familiares de los tripulantes y vecinos exigen que se utilicen todos los recursos necesarios para hallar a los ocho tripulantes.

Gabriela Sánchez, de la entidad #NiUnHundimientoMás, advirtió que ya son "muchos los muertos por la corrupción, porque la corrupción no sólo es recibir plata, sino también hacer las cosas que se tienen que hacer".

La mujer, es hermana de Gustavo Sánchez, capitán de la embarcación Repunte, que se hundió casi un año atrás.

Sánchez advirtió que "si las cosas no cambian una vez por todas, el Rigel no va a ser el último".

La concentración se llevó a cabo en la intersección de 12 de Octubre y Avenida de los Trabajadores, con varias banderas argentinas y leyendas como una que advertía que "la corrupción mata" y exigía "ningún hundimiento más".

Este domingo se confirmó que el cuerpo hallado en la zona donde se busca al pesquero, frente a las costas de la provincia de Chubut, es del Salvador Taliercio, capitán de la embarcación.

"El Rigel" había zarpado el último martes del Puerto de Mar Del Plata rumbo al sur para abocarse a la pesca de langostinos, y el último contacto que tuvo con las autoridades fue alrededor de las 23 horas del último viernes.

La búsqueda a través de la Armada, Prefectura Naval y busques pesqueros, se lleva a cabo a la altura de la ciudad de Rawson..

En ese contexto, Prefectura informó que en la mañana de este domingo uno de los helicópteros abocados a la búsqueda del barco divisó una mancha de hidrocarburo de 400 metros por 2000, mientras que indicó que continuaba el operativo hallar al pesquero.



"No daba más el motor, y además se le habían apagado todas las luces. Al principio no salían porque no estaba en condiciones de partir", relató Graciela Godoy, madre del tripulante Nahuel Navarrete.



Según el jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la fuerza, Carlos Alfredo Villarreal, "el barco Prefectura realiza en forma permanente y periódica inspecciones estaba con certificado habilitado para navegar".

Villarreal, en declaraciones a TN, sostuvo que hay "29 barcos pesqueros, con un apoyo incondicional de la flota pesquera y siguiendo los lineamientos de los indicios y la diagramación de la búsqueda, sumándose un avión de la Prefectura y dos helicópteros de distinta categoría y autonomía".