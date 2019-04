Por Matías Resano

En Moreno, y sus alrededores, los esfuerzos y la solidaridad se redoblan bajo la cruzada denominada "Nutriendo Mellizas", en referencia a dos pequeñas, de tan sólo 6 meses de vida. Las niñas se encuentran bajo el cuidado de su tío, que no cuenta con empleo, por lo tanto centenares de almas se movilizan en pos de una ayuda para que no les falte nada a las hermanitas, quienes se recuperan de un cuadro de desnutrición.

Una de ellas, Aylín, debió permanecer 40 días en terapia intensiva del Hospital Luciano y Mariano De La Vega, de Moreno.

Un parto prematuro, una vida familiar compleja, y una madre inmersa en las adicciones, constituyen los factores que impulsaron a la mencionada campaña solidaria, encabezada por la organización benéfica "Nutriendo Almas". Justamente una de sus miembros tomó conocimiento que Noemí y Aylín, de 6 meses, padecían de falta alimentación, como asimismo de abrigo, y demás necesidades básicas insatisfechas.

En tanto, el Juzgado de Familia le otorgó la tenencia provisoria a Julián, tío materno de las mellizas. No obstante, el joven, quien se desempañaba como chofer de transporte de carga, se encuentra desempleado, aspecto que acentúa aún más las penurias de las niñas.

Por lo tanto, al llegar al conocimiento de los miembros de dicha entidad solidaria, se pusieron en marcha diferentes iniciativas, en principio desde las redes sociales, alcanzando más de cien personas que se sumaron a la red. En este sentido, Jorge Conti, representante de "Nutriendo Almas", le señaló a Crónica que "estamos logrando ayudar a las nenas con pañales, talle M, leche y abrigo, pero necesitamos extender el radio de ayuda y recolección de donaciones, porque la mayoría somos de zona oeste del Gran Buenos Aires, y no llegamos por ejemplo al sur del Conurbano".

En consecuencia, además de bienes de primera necesidad, Conti enfatizó la necesidad de atraer a más adeptos para colaborar con las evoluciones de las bebas. Al respecto, el hombre detalló que "las nenas están bien, recomponiendo su peso, tendrían que pesar los siete kilos, pero rondan los cinco. De todas formas van mejorando, están abrigadas, y a comparación del primer día que la vimos, su estado de salud mejoró mucho".

Justamente, en referencia al punto de partida, Jorge reveló que "en su momento dije que iban a tener mellizas, siempre fue como un deseo, y me pegó este caso, lo sentí como un llamado para mí. Además me conmovió que su tío estaba desamparado, hace lo que puede, porque de la nada, se enteró de la situación que vivían sus sobrinas y decidió hacerse cargo. Entonces nosotros decidimos no dejarlo solo".

Una misión que requiere de acciones solidarias, las cuales pueden brindarse llamando al 15-6297-8888.