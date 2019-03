Pasaron 21 años de aquella noche trágica del 10 de octubre de 1997, cuando un hecho fatal se llevó la vida de 74 personas, víctimas de la impunidad y de la mayor tragedia aérea de la aeronavegación argentina: la caída del DC9 de Austral que partía de Posadas hacia Buenos Aires y se desplomó en un campo de Fray Bentos, Uruguay.



Este martes, con 36 procesados, se llevó adelante "una audiencia formal, donde además de tomarse asistencia a los presentes (faltaron cinco), el presidente del tribunal, abrió el debate y se leyó el requerimiento fiscal de acusación", indicó a Crónica la abogada querellante Silvina Rumachella, hermana de Viviana, una de las víctimas de la tragedia de Austral.

Familiares de la tragedia del avión piden "poder terminar su duelo".



Son tres causas las que están en la órbita del mismo Tribunal Oral Federal en relación al mismo tema. "Una es " Austral 1", que tiene la mayor cantidad de procesados que fueron inicialmente una treintena, los que fueron falleciendo y hoy son 26. De esa causa principal hubo una derivación de una segunda llamada " Austral 2", con 10 procesados y en paralelo una tercera que tiene a una persona, que también está procesada por la causa principal, y que tiene que ver con la falsificación de la documentación relativa a la habilitación de la aeronave", explica Rumachella.



En cuanto a las expectativas por el inicio del juicio, Ignacio Politzer, hijo de una de las víctimas de la tragedia de Austral, comentó a Crónica que "no sabíamos si iban a venir los procesados españoles que habían dicho que 'no iban a someterse a un tribunal sudaca' y sin embargo hoy estuvieron ahí. No tengo una expectativa de triunfo pero lo que pasó hoy en la audiencia es que un grupo de familiares sin ningún tipo de poder económico atrás, ni nadie que los apoye, sentó en los banquillos de los acusados a tipos de un peso importantísimo bancados por el Rey de España".



Y agrega: "Siempre digo que muchos de nosotros nos enteramos antes de la noticia por Crónica TV donde pasaban 'están todos muertos', mientras que desde la empresa Austral decían que había sobrevivientes".





sala de comodoro py. inicia el juicio. familiares de las víctimas del vuelo 2553 de austral contra los empresarios españoles, argentinos y miembros de la fuerza aérea entregadores de la patria. pic.twitter.com/vSzSEfmFXQ — Ignacio Politzer (@najapoli) 26 de marzo de 2019



Hay una argumentación por parte de las defensas de sostener que la tragedia fue como consecuencia de un error humano. "No es así lo que determinó la comisión investigadora del Uruguay. La causa principal de la tragedia obedeció al engelamiento de un dispositivo que tienen los aviones, tubo pitot, y que, por la falta de una alarma que debía estar instalada en la aeronave, se impidió que la tripulación tuviera una lectura real y adecuada de la velocidad. Por eso imprimieron una maniobra equivocada en función de la errónea información que estaban recibiendo, el error fue inducido, no un error por mala praxis", sostiene la abogada Rumachella.



La hermana de Silvina era azafata y trabaja en la empresa desde hacía 11 años. "Todavía seguimos esperando un pésame, nunca se acercaron. Se acercó personal de recursos humanos para resolver temas formales de seguros pero no hubo ni un llamado del presidente ni del vicepresidente", dice la mujer. "Mucha impunidad, la primera tragedia enorme de la Argentina de estas características y no hubo contención ni del estado, ni de la empresa, ni de nadie", se lamentó.