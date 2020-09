La historia de una pareja de la localidad de Monteros, Tucumán, se hizo viral por haber donado plasma unas 10 veces para ayudar a otros pacientes con coronavirus. Este lunes, la mujer hizo su tercera extracción, mientras que su marido, quien fue el primero en contraer el virus, y también ya está recuperado, ya lo hizo 8 veces.

Anabel Barrera, ahora se dedica a alentar a otras personas que lograron superar la enfermedad a que se sumen, para ayudar a otros a que mejoren sus estados de salud: "Si sos paciente recuperado y reunís los requisitos acércate al Hospital Nestor Kirchner, es un minuto y podes ayudar un montón", expresó la joven en un posteo que realizó desde su cuenta de Facebook, para difundir la importante que es el acto de solidaridad.

Luego del alta, el matrimonio accedió de inmediato a ser donante, cuando fue llamado desde el área de Salud, allí se enteraron que el acto solidario no era la regla, sino que resultaba muy difícil que las personas recuperadas accedieran a la extracción de plasma, por desconocer qué es.

Según publicó el portal El Contexto, desde julio la pareja ya realizó está práctica 10 veces. Cada extracción de plasma permite ayudar a 3 personas, por lo tanto solo Anabel y Guillermo colaboraron para que el estado de salud de 30 tucumanos mejorara considerablemente.

“Muchas personas en Tucumán que se recuperaron y desarrollaron anticuerpos no quieren donar. Es una cuestión de ignorancia, porque piensan que por donar pueden volver a contagiarse o algunos dijeron que quieren ‘guardar’, por si algún familiar se contagia y no es así, porque no dura para siempre. Así que si se tiene la posibilidad de donar hay que hacerlo y no es que por donar te bajan las defensas y te contagias de nuevo por haber donado” reflexiona Guillermo, quien se informó con profesionales que están trabajando en el tema.



El matrimonio se siente agradecido de poder ayudar a otros, ellos saben a quiénes va su sangre y cómo avanza el proceso de recuperación de esas personas. “Donar implica salvar 3 vidas, y no es ultra invasivo, porque la aguja que se emplea es más pequeña que la que se usa para hacer donación normal de sangre. Es grato saber que pudimos ayudar a otros” concluyó Anabel.