El dueño de un local ambulante, ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta, fue intimado para abandonar su negocio por no contar con la habilitación para comerciar en ese lugar.

Crónica dialogó en exclusiva con el comerciante, de nombre Juan Carlos, quien manifestó: "Estoy dispuesto a pagar con mi vida para defender mi trabajo. Yo no soy piquetero, ni soy delincuente, yo laburo para darle de comer a mi familia, hace 40 años que trabajo en este puesto".

En un intento de calmar a Juan Carlos, para que quite el arma blanca de su cuello, el hombre respondió: "No puedo sacar el cuchillo de mi garganta. No me importa nada, estoy cansado (...) si quieren que baje el cuchillo que me dejen trabajar".

Luego de cuatro horas de tensión en las que el hombre fue bajando los ánimos y deponiendo su actitud temeraria, fue detenido y el puesto decomisado.

Juan Carlos dialogó por celular con Crónica. (Captura TV)

Juan Carlos no confía en que le den los papeles para seguir trabajando. (Captura TV)