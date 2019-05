Los pequeños productores constituyen la columna vertebral de la soberanía alimentaria. Sin embargo, por la ausencia del estado, la caída del consumo interno y los tarifazos, miles de trabajadores que integran el rubro viven horas dramáticas.

"Por una jaula de lechuga que pesa 15 kilos nos están pagando de 15 a 20 pesos. Pero en la verdulería al kilo lo venden entre 40 a 60 pesos. El que nos compra y la revende gana muchísimo que nosotros", explicó Nelson Soruco, productor, en diálogo con "Cómo Seguimos", el segmento que se emite todos los jueves desde las 18 por Crónica HD.

Nelson Soruco, productor de verduras.

En los últimos tiempos, el consumo de frutas y verduras cayó un 25%. En ese contexto, el hombre señaló: "Nacimos con la idea de ver a un país que esté bien, que no pase hambre, pero en este momento nos golpean de todos lados". Asimismo, apuntó contra los tarifazos decretados por el gobierno nacional: "Lo de la luz también es un tema complicado porque acá regamos todo a bombas, es impresionante lo que subió y no lo podemos pagar. Y si no la pago, me la cortan y no puedo regar, no puedo hacer producir una planta en la tierra".

"Mi trabajo es desde que sale el sol hasta que se esconde. No tengo horarios para comer, no tengo un horario para despertarme ni para acostarme. Trabajamos todos acá en la quinta: tanto mi madre como mi padre, mi hermana, mi cuñado. La producción que hacemos es de tomate, lechuga, berenjena. Sacamos de todo. Pero aún así nos pagan muy poco", expresó.

Verónica Gabriela Giménez, preocupada por la situación.

Por otro lado, Verónica Gabriela Giménez, también productora, indicó: "A pesar de que está baja la verdura, la gente ha dejado de comprar. Pero la realidad es que nosotros no ganamos casi nada. Si los productores no trabajamos, la Argentina queda en la deriva en temas de producción de verduras. Y yo vivo en una casilla de madera, trabajo todo el día. Necesitamos ser reconocidos como tal, porque así no se puede vivir".