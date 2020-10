Este jueves se recuerda el nacimiento de una de las figuras más relevantes de la historia política argentina. Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895 en la ciudad bonaerense de Lobos. Debido a que sus padres no estaban casados, fue inscripto con el nombre de Juan Sosa, el apellido de su madre, Juana Sosa. En 1901, sus progenitores se casaron y ahí pasó a tener el apellido de su padre, Mario Tomás Perón.

Durante sus tres mandatos presidenciales, Juan Domingo Perón se constituyó como el defensor de la clase obrera a través de las mejoras salariales, indemnizaciones por despidos, vacaciones remuneradas y la legislación laboral.

Las ideas progresistas de Juan Domingo Perón continúan inspirando a los argentinos y a los pueblos de América Latina cuando se conmemoran 122 años de su natalicio. Su espíritu democrático y lucha por los derechos de los trabajadores continúa vigente. El corazón del pueblo sigue recordando su líder, aquel que le dio derechos y que como el siempre decía, privilegio a los verdaderos beneficiados, que son los trabajadores y los niños.

Sus frases más recordadas

Juan Domingo Perón dejó muchas frases para el recuerdo y la reflexión, la mayoría tienen vigencía aún en la actualidad, pese a que varias de ellas tienen más de 50 años de cuando las pronuncio. Acá te mostraremos las más recordadas:

- "Gobernar es fácil, lo difícil es conducir".

- "La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo"

- "Las revoluciones se hacen con tiempo, o con sangre".

- "El Justicialismo no es un hombre, es una doctrina".

- "El Justicialismo necesita apóstoles y para ser apóstol hay que estar dispuesto a ser héroe, y solamente los fanáticos de amor por una causa son capaces de morir por un ideal".

- "El Justicialismo ha dejado de ser la causa de un hombre para ser la causa del pueblo, y por ella sí valdría la pena darlo todo, incluso la vida".

- "Sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social".

- "Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no lo traiciona".

- "La organización vence al tiempo".

- "Nuestras elecciones deben ser producto de profundas meditaciones".

- "Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista".

- "Soy un General pacifista, algo así como un león herbívoro".

- "Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar".

- "Al amigo todo, al enemigo ni justicia".

- "Yo he visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente".

- "La Argentina es un país riquísimo que hasta ahora ha sido saqueado por propios y extraños"

- "La única verdad es la realidad".

- "Para conducir a un pueblo la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista: el conductor siempre trabaja para los demás, jámas para él".

- "Quien me quiera seguir, que me siga y quien me quiera acompañar, que me acompañe".

- "Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que, para mí, es la palabra del pueblo argentino".