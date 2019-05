La cantidad de locales comerciales sin actividad creció abruptamente en los últimos seis meses. Según el sector, sólo en Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires cerraron más de 17 mil locales, producto de la severa crisis económica que afecta al país.

"Está todo parado hace meses. A veces pasan semanas y no vendemos nada. Y me resulta triste tener que pedirle plata a mis hijos", explicó Darío Berges, responsable de una carpitería de aluminio, en el segmento "Cómo Seguimos", que se emite por Crónica HD, dentro del programa "Sólo periodismo", todos los jueves a partir de las 18.

Darío Berges, responsable de una carpitería de aluminio.

"¿Qué hago de mi vida si tengo que vender esto? Gasté todos los ahorros para subsistir, pero no me quedan más. Exhibimos la mercadería y la gente igual no entra. Estoy muy angustiado y no sé cómo vamos a seguir", continuó el hombre, con incertidumbre.

Por otro lado, Paula Schiavon, comerciante, señaló que los negocios de ropa, "no aguantan la situación actual y no les queda otra que bajar las persianas y abandonar la actividad".

La caída anual en la venta minorista en Indumentaria fue de un 13,8%.

"Hace un año que estamos ante una situación muy crítica. Para generar ingresos, decidimos trabajar con los mismos precios que teníamos en 2018 pero nuestras ganancias pasaron a ser la mitad y encima, con muchísimos más gastos", continuó la mujer.

En tanto, indicó lo terrible que es que su hija vea cómo sus padres se quedan sin trabajo. "No tenemos obra social. Yo estoy haciendo canje con un psicoanalista para no perder el espacio. ¿Cómo seguimos? Confiando en la comunidad, en las redes barriales, en que la gente se acerque a comprar. Porque ya agoté todos los recursos. Y acá no hubo falta de esfuerzo, ni de mérito ni de creatividad. Fue la realidad".

Paula Schiavon, comerciante.

Asimismo, otros sectores del comercio se ven afectados por la crisis. Según el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, a nivel país, han cerrado 39 farmacias y se han perdido 720 puestos de trabajo en el último añó. Mientras que en el primer cuatrimestre del año, hay 1500 puestos de empleos menos en todas las consecionarias de autos del país, según datos de ACARA. A su vez, la Federación Argentina de Industrias del Pan confirmó el cese de la actividad en más de 150 locales en el país durante el primer trimestre de 2019.