La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) ratificaron esta tarde el paro de 48 horas para el sábado y domingo próximos en Aerolíneas Argentinas y Austral, luego del fracaso de la audiencia convocada por el Ministerio de Producción y Trabajo, informaron fuentes sindicales.



Los gremios, en conflicto por cuestiones laborales, rechazaron también "la nueva conciliación obligatoria" que impuso esa cartera de Estado por otros 15 días hábiles, dijeron los portavoces.



De esta manera, el paro comenzara a las 0 del próximo sábado y se extenderá hasta las 23:59 del domingo. Las personas que tengan viajes en esa franja deberán reprogramarlos o pedir el dinero correspondiente.



Aerolíneas "confía en el diálogo"



Por su parte, la citada empresa informó que "confía en el diálogo" para resolver el conflicto por el paro.



"Aerolíneas Argentinas confía en el diálogo como camino para solucionar los diferendos con sus trabajadores", aseguró Luis Malvido, presidente de la compañía, y agregó que le preocupa "poder cumplir con el compromiso tomado con los pasajeros que confiaron en nosotros para viajar este fin de semana.

Todos los que somos parte de esta compañía debemos hacer nuestro mayor esfuerzo en ese sentido".



Aerolíneas Argentinas participó en esta jornada de una reunión en la secretaría de Trabajo en la que se dictó la conciliación obligatoria a cuatro de los gremios que representan a los trabajadores de la empresa.



En el encuentro, Aerolíneas se comprometió a continuar el diálogo por el acuerdo paritario con los sindicatos, mientras que los gremialistas confirmaron el paro de 48 horas aludiendo que "a 11 meses del vencimiento de las paritarias siguen sin acuerdo por el periodo octubre-2018/septiembre-2019 y la empresa insiste en no presentar ninguna propuesta de recomposición".



El encuentro en la secretaría de Trabajo tuvo una duración de más de siete horas y al final del mismo, la autoridad laboral dictó la conciliación obligatoria a los gremios de pilotos APLA y UALA, así como al de técnicos (APTA) y al de personal superior (UPSA).



Dos de los gremios, APLA y UPSA, presentaron una impugnación a la medida de la secretaría de Trabajo, pero la conciliación sigue vigente en tanto la autoridad no se expida sobre dicha impugnación.



Fuentes de Aerolíneas indicaron que "en el último período paritario, que arrancó el 1ro de octubre de 2018 y terminó el 30 de setiembre pasado, Aerolíneas pagó a sus empleados un bono de entre 5.000 y 30.000 pesos en diciembre último, un ajuste de salarios del 10,2% en enero, un 4,1% en marzo, un 15,2% en abril y un bono de $ 5.000 para los sueldos menores a $ 100.000 en setiembre".



El paro anunciado por los gremios de pilotos para este fin de semana afectará a 650 vuelos de cabotaje e internacionales, en perjuicio de más de 75.000 pasajeros.



En lo que va del año, la empresa enfrentó 14 medidas de fuerza que afectaron a 160.000 pasajeros.



Fuentes de las compañías low cost Flybondi, JetSmart y Norwegian, por su parte, indicaron que el fin de semana operarán normalmente, ya que no tienen pilotos afiliados a los sindicatos que realizarán la medida de fuerza.



La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen los pilotos de líneas aéreas agrupados en los gremios APLA y UALA con Aerolíneas Argentinas y Austral.



Tras la reunión celebrada en la cartera laboral, los pilotos ratificaron la medida de fuerza por 48 horas a partir del próximo sábado.