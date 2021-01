Preocupación en el mundo del espectáculo por la salud de Carmen Barbieri. Este sábado la reconocida actriz y conductora entró en coma farmacológico luego de que le empezara "a retroceder la saturación en sangre", según informó Federico Bal a Sandra Domínguez, una de las mejores amigas de su mamá en comunicación vía grupo de Whatsapp.

En diálogo con crónica.com.ar, la Jefa de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata, Elisa Estenssoro, explicó que, más que un coma farmacológico, el tratamiento que se le aplicó a Carmen Barbieri es "una analgesia profunda inducida", para en el procedimiento de una "ventilzación mecánica".

"Se utilizan una serie de medicamentos para producir una sedación profunda y una analgesia profunda, para que no tenga dolores y ningún tipo de molestia" al recibir el tratamiento, ya que, según sostuvo la especialista, "es un procedimiento que puede generar molestia o dolor al paciente".

.

En ese sentido, remarcó que la sedación profunda es para que la persona "se adapte al respirador y, por efecto sedante de si mismo, para quitar todo rastro de ansiedad y todo tipo de dolor, malestar o sensación".

Este tratamiento es lo que coloquialmente se lo llama coma farmacológico, pero que los médicos llaman "sedación y analgesia en los pacientes ventilados mecánicamente".

El estado de Salud de Carmen Barbieri según le informó Fede Bal a Sandra Domínguez

Tras la triste noticia de la complicación en el cuadro de salud de la ex vedette, el programa que se emite sábados y domingo por Crónica HD, El Run Run del espectáculo, entrevistó a Domínguez quien brindó detalles sobre la situación.

Luego de confesar que no estaba de animo para hablar publicamente, pero que lo haría debido al respecto con que se estaba tratando el tema en el mencionado ciclo, la intima de Barbieri detalló que: "El único que tiene acceso a la información sobre el coma farmacológico es Federico".

.



De esta manera explicó que: "Él hizo un grupo de WhatApp porque somos muchos los amigos, algunos más cercanos y otros más o menos, para informarnos que entre las 12 y las 13 (lo sé porque ahí mi mente se paralizó) su mamá había entrado en coma farmacológico, que su estado no era el mejor y que por eso debieron entubarla”.



En tanto, recordó que el último viernes, "Carmen había empezado a saturar mejor el oxígeno en sangre… un poco mejor, no lo ideal" siempre en palabras de Federico, quien brinda los partes entre sus conocidos, amigos y allegados, es decir que "si no mejoraba, este era el paso que seguía”.

“Entonces la saturación que venía para bien, a la noche empezó a retroceder otra vez. Y para no correr ningún riesgo, se tomó esta decisión”, indicó Sandra tras ser notificada por el hijo de la Leona sobre su estado de salud.

La saturación del oxígeno en sangre en pacientes con Covid-19

En ese sentido, Estenssoro aclaró que la concentración de oxígeno en la sangre se mide con un saturómetro. "Cuando la saturación cae a un nivel que ya no es acptable, porque los tejidos pueden empezar a sufrir, es por eso que a los pacientes se los intuba y se los conecta a un respirador", precisó Estenssoro.

En el caso de los pacientes graves con Covid-19, con neumonía extensa y bilateral, según la expresidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva "tienen una alteración de la oxigencación, ya que el pulmón es el órgano que se encarga de la oxigenación, y por lo tanto, si está comprometido, cae la saturación en sangre, y, al ponerle las máscaras para darle más oxígeno y eso no es suficiente, es cuando se recurre a la intubación y se los conecta al respirador".

Estenssoro aclaró que la recuperación de los pacientes con Covid-19 grave "lleva unos cuantos días y que la evolución depende de cada persona y el grado de compromiso que tenga de la enfermedad".