La ausencia de la reconocida locutora de ShowMatch Marcela Feudale en " La Academia", tras haber estado al lado de Marcelo Tinelli por más de 30 años, llamó la atención de varios televidentes, que se preguntaron qué es de su vida ahora dejó el programa.

"Tengo miedo de que me dé una cosa de que tengo que ir, y siento que no tengo que ir, porque tengo la necesidad de no ir. Entonces no quiero pasar por ese tránsito ni forzarme a sentirme ni incómoda ni mal. No tengo ganas", dijo Feudale en una entrevista a TNT Sports.

Además, la locutora admitió que siempre tuvo "un papel muy acotado" en VideoMatch (luego ShowMatch) y que necesita "otra cosa". "No lo veo. ¡No lo puedo ver!", aseveró Feudale.

Asimismo, la locutora y panelista agregó: "Tampoco tengo la cultura, pero creo que no lo puedo ver porque me voy a angustiar, fueron 30 años".

Marcela Feudale en la entrevista con TNT Sports.

“Tengo la suerte de que en realidad siempre hice otras cosas mientras iba a VideoMatch o ShowMatch. Si bien me gusta mucho el programa, tengo necesidad de hacer otras cosas, pero por una expresión de deseo. Yo no me concibo sin hacer radio, programas periodísticos. Me gusta entrevistar gente, hablar", confesó.

Más allá de la cuestión de trabajo y la realización de tener nuevos horizontes, Marcela Feudale explicó que su mamá es paciente de riesgo y que vive con ella, razón por la cual hasta el momento ni siquiera amagó para regresar a ShowMatch.

.

"Cabe la posibilidad de que la última vez que haya estado sea la de 2019 porque, con el pibe nuevo, quizás mañana a Marcelo le guste más y sigue con él", explicó también la locutora entre sus argumentos.

Por otro lado, se refirió al futuro de Marcelo Tinelli como conductor de televisión, luego de que el programa de " La Academia" no traspasara los dos dígitos de rating. "Nicolás Repetto y Jorge Rial fueron apagados por la gente", opinó la locutora, quien sostuvo que es posible que "la tele no te prepare para eso".

.

"Marcelo es un tipo muy inteligente, está rodeado de afecto, tiene un montón de hijos, su mujer, tiene una vida preciosa. Él puede llegar a ser un gran productor de televisión más allá de ser la figura de un programa. Nunca va a dejar de ser la figura que fue", destacó, a pesar de que capaz ya no esté en el rol histórico de conductor.

Por último, Feudale hizo hincapié en el programa ShowMatch como producto televisivo, que ya transitó muchos años en la pantalla, al igual que sus protagonistas: "Nunca vamos a dejar de ser los Rolling Stone, más allá de que la vida te lleve por otro camino y sea distinto lo que hagas sin la repercusión de entonces. Lo mejor que puede tener un comunicador es saber que los tiempos cambian. Hay lenguajes, vocabularios y actitudes que hacen que uno envejezca con el producto y es parte de la vida y el juego".