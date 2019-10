Las cifras preocupan y duelen: según datos de la Jornada de Actualización en Endocrinología Pediátrica, 1 de cada 14 niños en el país nace con bajo peso y dentro de ese grupo, uno de cada diez no lograr recuperar la talla durante los primeros años de su vida.

"Los recién nacidos de bajo peso pueden ser prematuros o pueden ser de término, pero que no crecieron bien dentro de la panza. Esos chicos tienen más problemas para crecer y más impacto probablemente a lo largo de toda su vida", sostuvo en diálogo con Crónica el doctor Eduardo Silvestre (M.N. 57.969 y jefe del área ambulatoria del hospital Garrahan). "Las causas más frecuentes de bajo peso al nacer que no tienen que ver con la prematurez, tienen que ver con una alimentación inadecuada, si hay alguna enfermedad en la madre, si tiene alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, si fuma o toma. Un síndrome clásico de los chicos de una madre que consume importante cantidad de alcohol durante el embarazo, tiene no sólo bajo peso sino otras malformaciones, o sea, que la nutrición y evitar los tóxicos durante el embarazo, es clave para que el peso y la maduración sea adecuada durante toda la gestación".

Según los números ofrecidos por fuentes pediátricas nacionales, esta situación aqueja al 7,3 por ciento de los niños en nuestro país, es decir, 1 de cada 14 recién nacidos que nacen con bajo peso y dentro de ese grupo, el 10 por ciento que finalmente no recupera su talla, debe ser controlado por un endocrinólogo pediatra quien evaluará la causa en el retraso de crecimiento y definirá el tratamiento deberá seguir. A partir de ello y en el marco del encuentro denominado "Connect 365", los especialistas coincidieron en la importancia de un diagnóstico y seguimiento tempraño para todos los niños con Bajo Peso de Nacimiento (BNP).

¿Es posible prevenir casos de BNP?

Según Silvestre, quien también es jefe divulgador del Grupo Medihome, "a través de las ecografías que se le practican a la madre es posible ver si hay alguna problemática de este tipo. La ecografía va a medir cómo está creciendo ese bebé desde el primer momento, se ve cómo está la placenta, si es adecuada, si donde se va a alejar el bebé es adecuado y en esos primeros momentos se sabe como va creciendo con mediciones precisas. Si se detecta algo, se pueden corregir aquellos factores por el que ese bebé no esté creciendo bien"

A la hora de saber cuál es el tratamiento a seguir, el facultativo esgrimió que "si una mamá tiene diabetes no controlada, se le hace una dieta adecuada y por ahí es necesario darle medicamentos que normalice la glucemia, si una mamá tiene la presión arterial no controlada y no sabe porque no tiene síntomas o no se preocupa, entonces se le da medicamentos para controlar esa presión, si esa mamá no se alimenta bien o no está recibiendo los aportes nutricionales que necesita, a través de lo. controles obstétricos se puede controlar.", sostuvo Silvestre y agregó: "La madre debe ir mensualmente al obstetra que le va a medir la presión arterial , le va a pedir análisis de sangre para ver como esta el azúcar en al sangre, si no esta anémica que puede ser un factor de déficit de crecimiento fetal, a partir de la detección uno va corrigiendo esos factores que contribuyen al inadecuado crecimiento del bebé y prevenir complicaciones muchos más serias", concluyó.