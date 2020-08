El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó la Guía para Familiares de personas fallecidas en relación a COVID-19 en el ministerio de Salud de la Nación.

Durante la difusión del parte diario sobre la Pandemia de la mañana, la secretaria de acceso a la salud, Carla Vizzotti, informó que “desde el Equipo Argentino de Antropología Forense comparten con nosotros los cuidados y derechos de los familiares de personas fallecidos en el contexto de la Pandemia”.

A continuación Luis Fondebrider, miembro fundador y director ejecutivo del EAAF, explicó que ”una de las consecuencias más dolorosas de la Pandemia ha sido el fallecimiento de miles de personas en todo el mundo. Indudablemente Argentina está afectada y la posibilidad de que los familiares y deudos cumplan sus rituales culturales y religiosos como es habitual se ve impedido por las circunstancias. No poder ver a sus familiares en sus últimos momentos, no poder ver el cuerpo, no participar con otros familiares de estos rituales, sin dudas genera angustia y dolor”.

.

Fondebrider agregó que “desde el Equipo Argentino de Antropología Forense hemos lanzado una serie de recomendaciones y guías que están basadas en buenas prácticas alrededor del mundo, realizadas en línea con recomendaciones de organismos internacionales como el Comité de la Cruz Roja Internacional y la Organización Mundial de la Salud, para que la gestión y el manejo de los cuerpos sea de una forma digna y segura. Buscamos que los familiares sepan qué hacer al momento del fallecimiento y cómo poder practicar los rituales.”

Las guías pueden descargarse sin costo en la página web del EAAF y están adaptadas para ser visualizadas en aparatos de telefonía móvil.

.

Fondebrider agregó que “por otra parte, el sistema de gestión de cadáveres en todo el mundo es complejo. Intervienen una serie de instituciones oficiales y no oficiales como hospitales, clínicas, geriátricos, cárceles, fuerzas de seguridad, entre otros, que tienen que estar coordinados y trabajar en forma ordenada para que esa recuperación y la gestión del cuerpo sea con respeto y dignidad hacia el fallecido, pero también hacia los familiares que tienen todos los derechos de recibir información fehaciente de lo sucedido”.

Para el retiro seguro de los cuerpos el EAAF realizó una Guía Operativa dirigida a primeros respondedores: bomberos, defensa civil, personal de salud, funerarias, entre otros. Esta guía también está disponible para su descarga gratuita en la página del EAAF.

El EAAF también realizó una guía dirigida a casas funerarias y cementerios, en el que especifica cómo gestionar los cuerpos de personas fallecidas en relación a COVID-19 de manera segura, pero también hace hincapié sobre el derecho a un trato digno por parte de los fallecidos y sus deudos.