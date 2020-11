Este jueves, el Gobierno publicó oficialmente la nueva reglamentación de la Ley 27.350, que autoriza el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. La normativa permite también, previa inscripción en el nuevo Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), el acceso al aceite medicinal de la planta a través del autocultivo, el cultivo solidario o la utilización de especialidades medicinales, en los casos en que exista indicación médica.

A Araceli Rea, cultivadora de cannábica, le costó creer lo que veía cuando se enteró de la noticia. Su nieto Tiziano fue diagnosticado a los siete meses con síndrome de West, un trastorno epiléptico poco frecuente.

"Cuando leí por primera vez sobre la patología de mi nieto, no encontré nada que me dijera qué iba a mejorar, entonces me acordé que conocía a una mamá que tenía una nena con epilepsia y le pregunté. Ella me guió a otra madre que estaba con el tema del cannabis y que me podía orientar", contó la abuela.

La mujer con la que se encontró Araceli era Candela, miembro de la cooperativa cannabica Cultivo en Familia, ella le regaló el primer gotero para ayudarla a que su nieto saliera de terapia intensiva. En ese entonces, "Tiziano tenía convulsiones de ocho minutos cada una hora, pero los efectos del aceite se sintieron inmediatamente", recordó la abuela, quien en ese momento tuvo que negarse a la recomendación de los médicos a seguir el protocolo del hospital, ya que el uso de esta medicina alternativa era ilegal.

"Nosotros nos negamos a lo que nos recomendaban los doctores porque iban a seguir un tratamiento que era más invasivo. El día que recibió la primera gotita tuvo una sola convulsión, al otro día ninguna y al siguiente tampoco y al otro tampoco. Al quinto día le dieron el alta.", contó Araceli y agregó que "desde entonces yo me dediqué a plantar y dije 'este es el camino donde hay que hacer fuerza'".

Acerca de los beneficios que tiene la marihuana para la salud, Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina, explicó a Crónica: "No es solo el aceite, es la planta. Sirve como analgésico para muchas patologías de dolores crónicos, sintomáticos, neuropáticos; para personas que padecen migrañas crónicas, gente atravesando cáncer, dolor articular, artrosis, osteoporosis". "Además es una planta que logra controlar movimientos involuntarios, entonces para las personas que tienen Parkinson, temblor esencial, síndrome de Tourette es una planta que funciona muy bien como ansiolítico y para determinadas condiciones de salud mental como es el autismo, Asperger", agregó.

Araceli participó en manifestaciones para la legalización del uso del aceite medicinal cannábico.

Sin embargo, a pesar de los beneficios cannábicos, la aprobación de la regulación para su uso medicinal para muchos cultivadores significa un fin a la "sensación de ser perseguido dentro de mi casa", según comentó Araceli, quien el 27 de junio del 2019 fue allanada por la policía por este motivo. "Vinieron a mi casa y se llevaron 32 plantas, la materia vegetal y el macerado para Tiziano", relató la mujer.

"Fue un momento espantoso que no se lo deseo a nadie, me patearon la puerta, me tiraron, al piso y yo lo primero que pensé es que me iban a matar porque no pense que eran la policía, pensé que me venian a robar las plantas porque hasta ese miedo tenía, de que nos entren a robar y no poder llamar a la policía tampoco", recordó.

En ese entonces, Araceli tuvo que presentar a la Justicia la certificación de la discapacidad de Tiziano y la documentación de su inscripción en el Anmat, lo que comprobaba que cultivaba para ejercer su derecho a la salud. 15 días más tarde le devolvieron sus pertenencias, lo que convirtió a su caso en un hecho que sentó precedentes en el derecho al cultivo cannábico en Argentina. "Que hoy sea legal el autocultivo nos deja tranquilos a muchísimas familias", expresó la mujer.

"Estudiar la prohibición es entender porque es necesaria la regulación, en su momento, había muchas cuestiones políticas relacionadas a la prohibición y ahora nos toca dar vuelta ese discurso y yo creo que lo estamos logrando", explica Salech.

"El siguiente paso ya está dado, la diputada por Entre Ríos Carolina Gaillard presentó un proyecto de regulación de cannabis que tiene en cuenta todo lo referente al desarrollo productivo del cannabis, su producción , comercialización, importación, exportación de sus semillas, partes, extractos y derivados que existen y los que puedan existir", agregó.

Desde Mama Cultiva Argentina sueñan con un cultivo industrial, con producción pública, privada, mixta. Salech asegura que convertir a Argentina en un país que produzca esta planta, sus derivados y semillas puede significar una salida económica que tanta falta hace y generar puestos de trabajo. "Que el proyecto de ley que presentó la diputada Gaillard llegue a la Cámara es el anhelo más grande que tenemos ahora", expresó.

"Es una planta que viene a dar respuesta a un montón de síntomas que la medicación tradicional alopática no tiene respuesta, por eso es tan masivo el uso y, a pesar de que lleva ochenta o noventa años de prohibición, nunca se dejó de usar porque en las comunidades, las personas que cuidamos seguimos usando la planta porque la calidad de vida de la gente siempre está por delante y la verdad es que esta planta genera calidad de vida", Concluye Salech.

