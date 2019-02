Guadalupe Guller (21 años): "Para mí es una excusa comercial como todas las otras supuestas festividades. El amor hay que demostrarlo todos los días. De todas maneras ahora que está el boom de las redes sociales, a la gente que le encanta ser parte, va a estar más atento a hacer grandes regalos para que los demás vean lo hermosa que es su relación, y capaz no lo es".

Belu Montagner (25 años): “Lo festejaría si mi novio me invita u organiza algo, como me pasó el año pasado. Pero creo que es algo que se debería festejar todos los días”.

Clarita Ibarrola (25 años): “Nunca festejé. Me parece algo comercial y nunca lo hice. No se si por eso o porque nunca me enganché con el tema. Como que nunca se hizo tan cultural como el día del amigo”.

Juan Pablo Torterolo (27 años): "Me parece un día comercial lamentable. Porque es únicamente un estímulo del mercado para ir a comprar un producto. Y si ser mejor persona está asociado a eso, estamos en el horno. Nadie te incentiva a compartir ese día siquiera, el objetivo es comprar algo y punto. Aumentar el nivel de ventas una semana. Es superficial, mercantiliza las relaciones. Terminás asociando el amor al poder adquisitivo".

Belén Deluca (25 años): “Todo es marketing. Cómo navidad, el Día del padre/madre... Querer festejar y pasarlo con la persona que querés es lo lindo de la excusa”.

Lucía Guelfo (25 años): “Cada vez hay menos ventas del día a día, por eso se necesita de más fechas para festejar con la excusa de que la gente compre o gaste”.

Mi hermano nos pidió ayuda para ver qué le podía regalar a su novia el 14 de febrero y dijo "que no sea un desayuno porque se levanta a las 2 de la tarde y algo tan caro tampoco porque no estoy tan enamorado" jajakajb nanana un novio así — Lu (@LulaCeloria) 13 de febrero de 2019

Micaela Simón (21 años): "Creo que es un día más, no le encuentro el sentido. Soy una persona colgada con las fechas de la relación, no le doy importancia".

Todos el 14 de febrero || Yo pic.twitter.com/6RbFwEaZlS — ♡ ♡ ♡ (@xsheisnene) 14 de febrero de 2019

Sofía Herrera (26 años): “Me parece una fecha linda para estar con tu pareja, pero no necesariamente afuera. Aunque a veces está bueno salir porque los lugares hacen promos copadas”.

Ángeles Camusso (33 años): “Con mi pareja no solemos festejar San Valentín porque nos parece un día muy comercial. Podemos ir a cenar juntos cualquier otro día, no necesariamente el 14 de febrero. Aparte que en esa fecha todos los lugares están llenos de gente”.

Romina Stone (23 años): “La diferencia entre un día cualquiera y un día como éste son los detalles. Y en San Valentín podemos hacer esa tierna diferencia”.