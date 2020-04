La camioneta de la famiila de una médica que se contagió de coronavirus fue incendiada este martes en forma intencional en La Rioja por desconocidos que además le dejaron un cartel con la leyenda "ratas infectadas váyanse", informaron fuentes de la Policía provincial.



El ataque, según los voceros, fue dirigido contra Claudia Salguero, jefa de terapia intensiva del hospital regional Enrique Vera Barros, en las clínicas Mercado Luna y Emergencia Riojana Inmediata (ERI), pero perpetrado contra la camioneta del ex marido y los hijos de la mujer.

La camioneta Ford F-100 incendiada.



La médica Salguero, quien cumple la cuarententa en otro domicilio, al parecer se contagió la Covid-19 por contacto estrecho con la médica pediatra Liliana Ruiz, quien falleció en marzo y trabajaba en los mismos establecimientos.

Ruiz fue el primer caso de coronavirus en La Rioja y no pudo corroborarse como se contagió ya que no había viajado al exterior ni dentro del país previo a que se le detectara la enfermedad.



La camioneta Ford F-100 fue incendiada durante la madrugada de este martes en el barrio CGT Sur de la capital provincial y sobre el vehículo fue dejado un mensaje escrito en un cartón que decía "ratas infectadas váyanse”, añadieron las fuentes.



"A este acto de vandalismo no lo comprendo, ni lo acepto y lejos de generarme miedo me genera angustia, tristeza y preocupación por lo que está sucediendo a nivel social", dijo Salguero a la prensa local.



Además, calificó el hecho como “repudiable".



La profesional había criticado el lunes los dichos del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien a través de Twitter responsabilizó al personal de la salud por los contagios de coronavirus en la provincia, aunque luego pidió disculpas por esas palabras.

Al enterarse de lo que ocurrió con la camioneta de Salguero, el gobernador Quintela expresó este martes en la misma red social su "solidaridad absoluta con la familia de la doctora Salguero quien sufrió un acto de vandalismo absolutamente repudiable”.

"Como sociedad toda debemos ser conscientes que todas las personas nos debemos respeto”, agregó el gobernador.



El jefe de la Policía de La Rioja, Rubén Garay, dijo que “el hecho está en manos de la Dirección de Investigaciones que está buscando cámaras de vecinos del lugar, además de observar las imágenes que tenemos por seguridad en las cámaras de la cuadra”.

“La doctora no se encuentra en ese domicilio en aislamiento, lo hace en otro domicilio. Allí está su ex esposo, Omar Chávez, de 66 años, quien vive con su hija y es el propietario de la camioneta que fue quemada casi totalmente en su interior. Se están haciendo todas las pericias para aclarar este hecho delictivo”, manifestó.



“No sabemos aún quien podría haber realizado este vandalismo, pero sabemos que a pesar de que La Rioja es muy tranquila, hay jóvenes que en los barrios hacen daño a los vehículos que quedan en las calles pero pronto vamos a tener al o los responsables y se les aplicará todo el peso de la ley”, aseguró Garay.