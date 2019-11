Tras el hecho que convulsionó al país y dejó el triste saldo de dos niñas fallecidas y varios heridos de diversa consideración (procedentes de la Escuela N° 41 de Benavídez) en la localidad bonaerense de Lezama, la familia del chofer Alberto Maldonado, decidió "romper el silencio" y dió su parecer al respecto.

Fabián, hermano del chofer imputado, sostuvo a Crónica HD: " Por el momento no sabemos nada, y por eso, voy a ir a Chascomús para hablar con él (en alusión a Alberto) porque no sé qué pasó. Quiero saber en qué situación se encuentra porque nadie nos dijo nada. En cuanto a lo que pasó no lo sé, porque él conocía esa ruta que viajaba mucho a la costa, Pinamar, Villa Gesell, Santa Teresita, y lo que creo es que por ahí tenía una goma en mal estado, se fue de carril y no lo pudo manejar, y con tanta gente y equipaje, volcó en ese momento".

El hombre agregó: "Hace más de 20 años que trabaja con colectivos, ya que entró a trabajar cuatro después que yo, que soy chofer de la línea 113. No le encuentro explicación de cómo fue el tema, me parece que hubo un defecto del colectivo porque no venía a alta velocidad, porque los colectivos que estaban cerca y ayudaron a rescatar a los chicos venían a 70 kilómetros por hora y venían a 100 o 200 metros del momento del hecho. Hay gente que habla tonterías porque si el colectivo hubiera ido a 110 kilómetros se hubiera prendido fuego".

Fabián comentó con suma tristeza: "Lamento lo que pasó con las víctimas, pedí mil disculpas a la gente en todos los lugares que hablé por los chicos fallecidos. Queremos solidarizarnos con esas familias y

brindarle todo el apoyo por lo que pasó, es difícil".

