El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo esta que "cada día que pasa tenemos más casos y eso tensa y estresa un poco más el sistema de salud", pero aseguró que "la gente está muy saturada y cansada, y hay gente que no puede cumplir de manera estricta la cuarentena" por la pandemia de coronavirus.

"Hay una velocidad contenida de crecimiento pero siempre en crecimiento, por eso, obviamente, cada día que pasa hay más casos y eso tensa y estresa un poquito más el sistema de salud", dijo el ministro.

.

"Estamos en el momento más intenso de la actividad epidémica y necesitamos pasar estas semanas por delante", afirmó Quirós en una conferencia de prensa para brindar datos de la evolución de Covid-19 en la Ciudad, en la que volvió pedir "evitar encuentros sociales en lugares cerrados".

Durante la conferencia de prensa de este viernes, en la que el Gobierno porteño brinda un reporte sobre la situación del coronavirus en la Ciudad, Quirós pidió "evitar al máximo esos encuentros, estamos discutiendo si salir a correr o abrir un negocio, que está demostrado que son seguros, y lo que está pasando es que la gente ya no puede sostener la idea de no ir a visitar a un amigo, un vecino o un familiar, de esto no se sale buscando culpables sino reflexionando".

.

Y en ese sentido advirtió que "es evidente que la ciudad de Buenos Aires está en su máximo de intensidad" de contagios por coronavirus.

Quirós explicó que hoy la ocupación de camas de terapia intensiva está repartida en partes iguales entre el sector público y el sector privado.

"Ha sido una epidemiología muy intensa en el sector público, el 70 por ciento los hemos atendido allí hasta el mes de junio, pero la enfermedad se ha movido a barrios que tienen otro tipo de coberturas y al día de hoy estamos cincuenta y cincuenta, lo cual le va a dar mas trabajo al sector privado y lo va a estresar mas", señaló el ministro.

Números de camas

De acuerdo a las cifras que brindó este viernes, de las 450 camas de terapia intensiva en el sector público, están ocupadas el 60 por ciento. En cambio, en el sector privado, la ocupación alcanza 74 por ciento de las 600 camas disponibles.

Sobre esta situación, Quirós advirtió que las únicas cifras reales son las aportadas por el Gobierno porteño, ya que son los únicos que realizan un "censo" diario, es decir que cuentan una a una las plazas ocupadas y no hacen un muestreo.

.

"Como Gobierno de la Ciudad somos responsables de presentar el censo de las camas y un censo significa la medición de la totalidad de las camas, no se trata de una muestra representativa que pueda tener un margen de error, no es debatible ese número porque se cuenta una por una, en el sector público y en el sector privado. No hay ninguna estrategia estadística que pueda ser más exacta que un censo", insistió.

Con respecto a la situación de los barrios vulnerables, donde la tasa de positividad alcanza el 40 por ciento, Quirós señaló que "es una curva que está en franco descenso, realmente es una curva que está en la fase final".