Organizaciones políticas y sociales recordarán a los militantes populares Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, a 16 años de su asesinato a manos de la policía bonaerense durante una protesta de desocupados frente a la estación Avellaneda, que dejó decenas de heridos con balas de plomo y centenares de detenidos.



A partir de las 9, las agrupaciones sociales y partidos de izquierda comenzarán a concentrarse frente a la estación, que desde 2013 fue designada " Maximiliano Kosteki y Darío Santillán" en homenaje a los militantes asesinados.



Según informaron los organizadores, a partir de las 12 marcharán hacia el puente Pueyrredón que comunica a la ciudad de Avellaneda con la ciudad de Buenos Aires.



Sobre el puente, las organizaciones realizarán un acto en el que hablarán el padre de Santillán, Alberto; y Vanina, hermana de Kosteki.



Este año, se sumará a la actividad un “pañuelazo” en favor de la legalización del aborto, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y será debatido en el Senado.



Las actividades que recuerdan un nuevo aniversario de los crímenes comenzaron en la noche del 24, con una jornada cultural en el interior de la estación y una radio abierta.



Luego, los manifestantes intentaron realizar una marcha de antorchas hacia el puente Pueyrredón pero, según informaron los organizadores, un cordón policial impidió que se concretara.



El 26 de junio de 2002 Kosteki -de 25 años- y Santillán -de 21 años-, ambos militantes de la Coordinadora Aníbal Verón, estaban cortando el Puente Pueyrredón, en una jornada de protesta en reclamo de planes sociales.



Ambos militantes fueron asesinados por el comisario a cargo del operativo de represión, Alberto Franchiotti, y por el cabo Alejandro Acosta en el hall de la estación ferroviaria, en imágenes que pudieron se registradas por el reportero gráfico José “Pepe” Mateos.



Se supo después que Maximiliano estaba socorriendo a Darío, ya caído en el suelo, cuando Franchiotti le disparó por la espalda.



"Sobrepasaron la línea policial colocándose delante de la misma y dispararon sus escopetas con la finalidad de dar muerte a los manifestantes, que corrían dándoles las espaldas, obrando así (Fanchiotti y su chofer, Acosta) sin riesgo y sobre seguro", explicó en 2006 el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de Lomas de Zamora, al condenar a prisión perpetua a los dos coautores de las muertes de Kosteki y Santillán.

Uno de los documentos que evidencia la masacre en Avellaneda. (Gentileza La Izquierda Diario)