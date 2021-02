El último domingo se hizo viral una conversación entre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov minutos antes del fallecimiento de Diego Armando Maradona.

Los audios difundidos causaron la indignación de las hijas del ex técnico de Gimnasia de La Plata y sus seguidores.

Uno de los que no se se calló nada y quiso dejar en clara su opinión al respecto es nada menos que Oscar Ruggeri, quien mostró su total indignación, y resaltó poca empatía y frialdad con la que los médicos de Pelusa se refieron a una situación que no tenía vuelta atrás.

"Tengo entendido que él no es un médico que va, te opera y se va a la casa; supuestamente era el amigo, por lo que yo escuchaba. El único que Diego dejaba estar al lado, eran amigos. Eso me sorprendió a mí cuando escuché los audios ayer. Cuando dicen ‘No, los médicos son fríos’, no", afirmó en ESPN.

"Cuando vos tenés un amigo no tirás cosas por tirar. Yo no lo podía creer ayer", agregó quien fuera compañero de Maradona en la Selección Argentina.

Ya un poco más calmo y con un tono acorde a un programa de televisión, Ruggeri resaltó que lo que salió a la luz no hizo otra cosa que mostrar "el poco afecto" que tenían varias de las personas que rodearon al ex jugador de Boca y Newell´s en sus últimos meses de vida.

"Ese es típico de cuando nosotros decimos a veces que nos usan. Lo usaron y sí, lo usaron, para estar en la foto y después desaparecer. Para mí fue así. Lo usaron, se hicieron conocidos... ahora hay que ver. Te gusta estar al lado de esto, ahora hay que bancársela. No sé la Justicia qué determinará, pero hay que bancarse la que viene. No sé cómo terminará todo”, concluyó sobre el tema.