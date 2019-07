El SAME Provincia capacitó la mañana de este jueves en triage y radiooperaciones a más de 500 agentes de 56 municipios que ya implementan el sistema de emergencias SAME.



La jornada se llevó a cabo en el centro de Convenciones Presidente Arturo Frondizi de Vicente López y allí estuvieron el ministro de Salud, Andrés Scarsi, junto con el médico y conferencista especializado en el manejo del estrés, Daniel López Rosetti.



“La Gobernadora María Eugenia Vidal tuvo desde el primer día la voluntad política de hacer realidad un sistema de emergencias que dé respuesta a todos los bonaerenses cuando más lo necesitan”, dijo Scarsi, y agregó que “hoy, esa voluntad es una realidad en 108 municipios de la Provincia y pronto llegaremos a todo el territorio bonaerense”.



López Rosetti, por su parte, habló sobre “Estrés, abordaje médico, conductual y filosófico”. El objetivo de la charla consistió en ofrecer a los trabajadores del sistema de emergencias herramientas útiles para el manejo de situaciones críticas de tensión, urgencia y ansiedad, sumamente habituales en emergentología.



“Esta es una de las tantas capacitaciones periódicas que venimos ofreciendo al personal que ya se encuentra trabajando en SAME Provincia en distritos bonaerenses”, explicó Scarsi. Y detalló que el rol de los radiooperadores es clave, porque es el primero que asiste una llamada por una emergencia, por lo tanto, tiene que tener la capacidad de escucha, diálogo y discernimiento necesarios para efectuar lo que se conoce como “triage telefónico”, es decir, identificar el nivel de gravedad y celeridad que requiere cada situación.



A partir de la información que obtiene, el radiooperador debe comunicarse con el equipo de salud y resolver adónde es pertinente derivar a cada paciente. Para esto es clave que cuente con conocimiento preciso de los efectores disponibles, cercanos y con el nivel de complejidad necesario según el caso.



Durante la jornada en Vicente López participó el intendente Jorge Macri, el titular del SAME Provincia, Federico Pupillo, del director de Manejo de Emergencias Sanitarias y Catástrofes, Federico Villagrán y del secretario de Salud municipal, Fernando Tejo.