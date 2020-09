Este 9 de septiembre se celebra el SEODay 2020 con una modalidad 100% digital y de entrada completamente gratuita. Un encuentro único para emprendedores, PYMEs y empresarios que quieren fortalecer su negocio y adquirir nuevas herramientas SEO. ¡Una propuesta para los tiempos que corren imperdible!

En el evento participarán más de 35 speakers de Argentina, México, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, España, Estados Unidos y Reino Unido entre otros. Los referentes internacionales que estarán presentes son: John Mueller (Google), Rand Fishkin (Fundador de Moz y Sparktoro), Martin Splitt (Google), Aleyda Solís (Consultora SEO y Fundadora de Orainti), MJ Cachón (Consultora y Directora SEO), Sico de Andrés (Organizador de SeonTheBeach), Enrico Chiodino (Blue Array), Lily Ray (Path Interactive NYC), Fernando Angulo (SEMrush) y muchos más. Para conocer a todos los speakers podés ingresar a www.seoday.com.ar

SEODay se celebra desde 2015 y es el evento más importante del continente.

¿Por qué es importante participar en SEODay 2020?

SEODay es el evento con mayor trayectoria en el continente. Desde 2015 funciona como una iniciativa para difundir y ampliar conocimientos al 100% sobre posicionamiento orgánico. En la última edición del encuentro participaron más de 550 personas que recibieron capacitación por parte de expertos internacionales en torno a la industria SEO.

SEODay 2020 es a su vez organizado por Punto Rojo Agencia SEO, reconocida en América Latina como mejor Agencia de Marketing Online para e-Commerce. De hecho en 2018 recibieron un reconocimiento particular: The Best SEO agency in LATAM by Clutch



Para participar del evento, podés registrarte aquí de forma gratuita.¡Una oportunidad imposible de perder!