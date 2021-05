La nueva temporada de Showmatch arrancó el pasado lunes en la pantalla de Canal 13 y junto a ella, la presentación de La Academia, el nuevo certamen organizado en el programa que reemplazará al Bailando.

En ese marco, y con tan solo dos programas emitidos del ciclo televisivo conducido por Marcelo Tinelli, la producción de LaFlia se encuentra preocupada frente al primer contagio de uno de los participantes del certamen.

.

Se trata de Nicolás Fleitas, el compañero de baile de la modelo Candela Ruggeri, quien se está recuperando y no se sabe cuándo podrán debutar en la pista con el cubo al cuadrado, el primer ritmo de la competencia.

Este miércoles la periodista Maite Peñoñori contó en el programa Los Ángeles de la Mañana que el bailarín "está por tener el alta epidemiológica. Está desde la semana pasada".

Ante este inconvenientem la producción está definiendo qué pasará con el equipo de Cande Ruggeri, ya que se encontraban ensayando para salir al aire en los próximos días.

.

Por su parte, esta situación reavivó la polémica en relación a la gran cantidad de público que hubo en el estudio de Showmatch el primer día del programa, aunque en este caso no se trata de alguien que estuvo durante esa jornada.

Frente a las críticas, Tinelli se defendió en el programa LAM y enfatizó que "tenemos que interiorizarnos de cómo son las cosas".

"Nosotros hace un año y medio que no trabajábamos, entonces sorprende que por ahí alguien que no sabe pueda hacer un comentario. Pero cuando alguien sabe lo que es un estudio de televisión y lo que es darle trabajo a 300 personas y cuidarle la salud, fundamentalmente, que es lo que más queremos hacer, sorprenden esos comentarios y muchas veces no se entienden", destacó el conductor de TV.